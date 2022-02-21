المياه للأردنيين:“إن كنت عالبير.. اصرف بتدبير”

اطلاق وزارة المياه والري حملة التوعوية لحماية مصادر المياه الجوفية (إن كنت عالبير، اصرف بتدبير) في المركز الثقافي الملكي ضمن برنامج التعاون الفني لمشروع ادارة مصادر المياه الجوفية في الاردن بين وزارة المياه والري والمعهد الفيدرالي الالماني لعلوم الارض BGR والممول من قبل الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنميةBMZ، لتعزيز ثقافة الحصاد المائي والمحافظة على المياه ورفع الوعي بواقع المياه الجوفية.

وجاءت الحملة برعاية امين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد نيابة عن وزير المياه والري المهندس محمد النجار، ومديرة مشروع (BGR) المعهد الفيدرالي الالماني لعلوم الارض ربيكا بهلز ومساعد امين عام سلطة المياه لشؤون الاعلام عمر سلامة وعدد خبراء المياه من القطاعين العام والخاص ومسؤولي قطاع المياه الاثنين

وقال دالمحاميد ان هذه الحملة تاتي في اطار الجهود المتواصلة لقطاع المياه للتوعية بالواقع المائي والتحديات التي نواجهها وبهدف توعية القطاعات المختلفة بأهمية المحافظة على مصادر المياه الجوفية والعمل على الحد من تلوثها بالتعاون مع المعهد الفيدرالي الالماني لعلوم الارض والمصادر الطبيعية (BGR) الممول من قبل الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( BMZ)

واضاف امين عام وزارة المياه والري ان الخطة الاستراتيجية لوزارة المياه والري المتوافقة مع وثيقة الاردن 2025 تتضمن تحقيق استدامة شاملة لمصادر المياه وتحقيق الاراده المتكاملة لمصادرها وهذا يتطلب مشاركة وجهدا فعالا من مختلف الجهات والهيئات الدولية مؤكدا ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة للحد من التلوث وتنفيذ المشاريع التي تحول دون وصول المياه العادمة الى المصادر المائية الجوفية واستغلال المصادر غير التقليدية للمياه من اجل تخفيف الضغط على المياه الجوفية وتخفيض الكميات المستخرجة منها مؤكدا على ان الاردن يعتمد على المياه الجوفية بنسبة كبيرة جدا من كميات المياه المستخدمة لكافة الاغراض الامر الذي يؤكد قيمة واهمية ادارة مصادر المياه الجوفية المتبقية واعطائها الاولوية القصوى اضافة الى تحديات مخاطر التلوث وحالات الجفاف اضافة الى الاهتمام بالجدوى الاقتصادية لاستخراج المياه الجوفية وادارة الابار المخصصة للشرب ومراقبة نوعية المياه الجوفية .

وقال الدكتور جهاد المحاميد ان وزارة المياه والري خطت خطوات كبيرة على هذا الصعيد حيث وضعت نظاما لمراقبة الاحواض الجوفية لتنظيم ادارة المصادر المائية الجوفية كما اتخذت اجراءات فعالة بالنسبة للمياه العادمة الصناعية وتوسيع شبكة خدمات الصرف الصحي في المملكة شملت غالبية السكان وان الوزارة مستمرة في سياستها التطورية .

من جانبها بينت ربيكا بهلز مدير مشروع المعهد الفيدرالي الالماني (BGR) أهمية حماية المصادر المائية الجوفية والسطحية في الاردن في ظل ما تعانيه المملكة من شح في هذا المصدر الحيوي الذي تعمل الحكومتان الاردنية والالمانية على تحسينه من خلال تعاون ثنائي بين البلدين ، واوضحت ان مشروع BGR نفذ 25 مشروع في الاردرن منذ 63 عام .

من ناحيته قال مساعد الامين العام للاعلام عمر سلامة إن اهمية مثل هذه الحملات التوعوية لترشيد استهلاك المياه والمحافظة على المياه الجوفية تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة لتوفير كميات مياه اضافية للمواطنين ، مشيرا إلى أنه تم التنسيق في جميع محافظات المملكة والبداية من محافظة العاصمة للمشاركة بفاعلية بالعمل على إنجاح هذه الحملة.

واضاف ان الحملة ستركز على نشر حقائق ومعلومات تهدف إلى خلق ثقافة وطنية مجتمعية للاستفادة من كل قطرة مياه وللحد من بعض السلوكيات الخاطئة اضافة الى حصاد مياه الامطار في آبار تجميعية والاستفادة منها في مختلف الاوقات اضافة الى التوعية باضرار ربط المزاريب على شبكات الصرف الصحي مما يؤدي الى فيضانها واثار ذلك على تشكيل بؤر بيئية.

ودعى سلامة جميع المؤسسات الاهلية والرسمية والاخوة المواطنين إلى ضرورة المشاركة والإسهام بنشر الحملة عبر كافة الوسائل الإ بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة.

ويشار الى ان مشروع ادارة المصادر الجوفية الحالي يهدف لدعم وزارة المياه والري وشركات المياه لتمكينهم من ادارة المثلى لمصادر المياه الجوفية ويضم المشروع اربعة محاور رئيسية ادارة الابار المخصصة للشرب والثاني مراقبة نوعية المياه الجوفية والثالث الجدوى الاقتصادية لاستخراج المياه الجوفية واخيرا محور التوعية المجتمعية من خلال نشر ثقافة الوعي المائي لدى مختلف الشرائح .