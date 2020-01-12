“المياه”: منسوب نهر الأردن المرتفع يسير نحو دير علا وداميه جنوبا

إيمان الفارس

عمان- قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن إن منسوب مياهنهر الأردن يسير نحو الارتفاع نحو مناطق دير علا ودامية.

وبينت الوزار/ سلطة وادي الأردن أن الارتفاع الملحوظ في مياه نهر الاردن نتيجة غزارة كميات المياه التي تدفقت اسفل سد الوحدة من نهر اليرموك خلال المنخفض الجوي الاخير وصلت ظهر امس السبت الى مناطق كريمة وابوسيدو ودخلت عددا من الوحدات الزراعية بطريقة طبيعية وبدأت صباح اليوم الاحد بالانحسار والتلاشي.

واشارت الوزارة/ سلطة وادي الاردن ان الوحدات الزراعية المحاذية للنهر في مناطق كريمة وابو سيدو ضمن الشريط الحدودي شهدت منذ ساعات بعد ظهر امس دخول للمياه الى عدد من الوحدات الزراعية الملاصقة لمجرى نهر الاردن دون ان تخلف اضرارا وكذلك لم تتلق ادارات سلطة وادي الاردن في مناطق وادي الاردن من اصحاب المزارع اية شكاوي بخصوص وقوع أضرار حيث قامت فرق فنية من كوادر سلطة وادي الاردن بالوقوف على واقع المنطقة وتبين بدء تلاشي وانحسار المياه تدريجيا في عدد من الوحدات الزراعية بطريقة طبيعية منذ صبيحة اليوم الاحد.

واعادت الوزارة/ سلطة وادي الاردن التأكيد على جميع الاخوة اصحاب الوحدات الزراعية الملاصقة لمجرى نهر الاردن في مناطق دير علا التي وصلها ارتفاع منسوب النهر ظهر اليوم الاحد حيث لم تسجل حتى الان اية اضرار نتيجة اتساع مجرى النهر حيث من المتوقع ان يصل ارتفاع المنسوب الى مناطق دامية وصولا الى البحر الميت مساء اليوم مؤكدة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة حماية لمزروعاتهم.