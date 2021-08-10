المياه: نتابع باهتمام أي ملاحظات بشأن ضعف التزويد

محافظات – تابع وزير المياه والري المهندس محمد النجار، يرافقه أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة أمس، واقع التزويد المائي في محافظتي إربد وجرش.

وقال النجار، إن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لخدمة المواطن، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وتأمينه باحتياجاته خصوصا في فصل الصيف، مؤكداً أن الوزارة تولي أهمية قصوى في متابعة أي ملاحظات من المواطنين، تتصل بضعف التزويد المائي.

وأضاف، أن الوزارة تسعى لرفع كفاءة الأداء، وإحداث نقلة نوعية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وتأمين احتياجات المياه في مناطق المملكة كافة، بالإسراع في تأمين مصادر مياه إضافية، ونقل كميات معززة لمناطق تعاني شحا بالتزويد المائي.

وتفقد الوزير بحضور مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، سير أعمال تنفيذ خط ناقل محطة خزان زبدا الى محطة ضخ حوفا بقطر 600 ملم وبطول 3كم، لتعزيز التزويد لمناطق لواء بني عبيد ولواء المزار والمحافظتين بكميات إضافية، والمتوقع انجازه خلال مدة لا تزيد على اسبوعين.

كما تفقد مشروع تنفيذ خط ناقل ابان – غرب إربد- بقطر 12 انش وبطول 3 كم لتعزيز كميات المياه لمنطقة ابان، والمتوقع أيضا إنجازه بالكامل في غضون الأسبوعين المقبلين، ما ينعكس على تحسين عمليات التزويد.

وأشار الوزير إلى أن الخطط التي تنتهجها الوزارة وشركات المياه، ستتمكن من مواجهة الضغوطات على القطاع، وتحقق تحسنا ملحوظا بالتزويد المائي، وتوفير المياه لغايات الاستخدام المنزلي في معظم المناطق.

وجال الوزير على عدة مرافق ومحطات ضخ وتزويد رئيسة في محافظة جرش، واستمع من مدير مياهها المهندس محمود الطيطي، لشرح موسع عن سير أعمال التزويد المائي للمحافظة.

وتفقد سير عمل محطة مياه مشتل فيصل، التي توفر نحو (450) م3/ ساعة لمحافظة جرش ومحطة مياه الشواهد، التي تأهلت وتحديثها بالتعاون مع منظمة الصليب الاحمر.

وبين الطيطي أنه يجري تأمين كميات مياه شرب في المناطق كافة، خلال أوقات الدور المعلنة بعدالة وبما يلبي احتياجات السكان.-(بترا)