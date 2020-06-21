“المياه” و”الأمن العام” يعقدان برنامجا تدريبيا لحماية المصادر المائية

عمان- الغد- عقدت وزارة المياه والري والامن العام بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة برعاية مندوب امين عام سلطة المياه المهندس عوني الكلوب مساعد الامين العام للاحواض ومدير الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد ناهض المقابلة بحضور عدد من كبار مسؤولي قطاع المياه برنامجا تدريبيا بالشراكة ما بين موظفي الوزوراة ومرتبات الامن العام ( حماية مصادر المياه وضبط الاعتداءات ) بهدف تطوير المهارات المتعلقة بمصادر المياه ونظام ادارة المياه الجوفية واليات طرق حماية مصادر المياه وضبط الاعتداءات وكيفية التعامل معها والضابطة العدلية والتعرف على انواع الاعتداء على مصادر المياه والتعريف بمشاريع حماية مصادر المياه وطبيعة عمل مركز السيطرة والتحكم المركزي .

مساعد الامين العام لشؤون الاحواض المائية المهندس عوني كلوب قال خلال افتتاحه البرنامج التدريبي ان التعاون بين وزارة المياه والري ومديرية الامن العام يعتبر مثالا يحتذى به بالشراكة بين مؤسسات الدولة لما فيه خدمة الوطن والمواطن مشددا على اهمية حماية مصادر المياه في كافة مناطق المملكة وصونها من اي اعتداء بمساندة جميع اجهزة الدولة وبمختلف اطيافها لاحكام السيطرة على مصادر المياه كون الاردن يعد من افقر دول العالم بمصادر المياه حيث لا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياه (100-120 ) م3 .

واضاف ان هذا البرنامج ياتي ضمن التعاون الدائم بين الوزارة وبين مديرية الامن العام لنقل المعرفة وتاهيل كوادر مرتبات الادارة الملكية لحمياة البيئة وصقل مهاراتهم وبناء قدراتهم في كافة المجالات التي تختص بحماية مصادر المياه وضبط المخالفات المتعلقة بالاعتداء على مصادر المياه وتزويدهم بكل ما هو جديد في هذا المجال والالمام بالقوانين والانظمة المعمول فيها لتمكين مرتبات الادارة من القيام بواجباتهم بكفاءة عالية متسلحين بالعلم والمعرفة الدقيقة .

وأشار إلى خطورة استمرار الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه في مختلف محافظات المملكة خاصة منظومة مياه الديسي الاستراتيجية التي تؤمن حوالي 50% من مياه الشرب مما يحد من كفاءة وصول المياه للمواطنين.

العميد ناهض المقابلة مدير الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة اكد ان جهاز الامن العام معني بكل ما يتعلق بامن وحماية الوطن وانفاذ القانون وضبط المخالفات القانونية لمختلف القطاعات واهمها قطاع المياه مؤكدا على التشاركية المميزة مع وزارة المياه والري في المحافظة على مصادر المياه من خلال اطلاق حملة احكام السيطرة على مصادر المياه منذ عام 2013 والانجازات الكبيرة التي تم تحقيقها سواء بضبط الاعتدءات على مصادر المياه او الحد من استنزاف المياه الجوفية داعيا المتدربين الى الاطلاع على القوانين والانظمة المعمول بها في وزارة المياه للقيام بواجبهم بكفاءة وضمان تطبيق القانون .

وبين العميد المقابلة انه وبمتابعة من مدير الامن العام الذي يبدي جل اهتمامه لاسناد مؤسسات الدولة بما فيها وزارة المياه والري كونه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة بما يضمن انفاذ القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين .