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“المياه” و”الديسي” تنفيان وقف الضخ بسبب المستحقات المالية

منذ 4 ساعات
خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر تم الاعتداء عليه أمس - (بترا)

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عمان-الغد- نفت وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الديسي (ديواكو) ما اوردته احدى المواقع الاخبارية بان سببب وقف ضخ الديسي
هو مستحقات مالية للشركة مؤكدين ان هذا عار عن الصحة ولا اساس له وان الاعتداء مؤخرا على ناقل الديسي هو سبب وقف الضخ لاجراء اصلاح الخط وبشكل عاجل.
واستهجن مدير عام شركة مياه الديسي (ديواكو) توسون كراي تلفيق مثل هذه الاخبار غير الصحيحة مشددا على ان اعتداء وقع على الخط في منطقة الجفر اوجب وقف الضخ لاجراء صيانة عاجلة مشيدا بالتزام الوزارة بتسديد المستحقات المالية وفق البرنامج المتفق عليه مضيفا ان الشركة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق من ينتحلون صفتها ويروجوا لاخبار عارية عن الصحة.
من ناحيته اكد مساعد امين عام سلطة المياه الناطق الاعلامي عمر سلامة ما اكدته شركة مياه الديسي نافيا التوقف بسبب مستحقات مالية وان الوزارة/ سلطة المياه تسدد التزاماتها تجاه الشركة في موعدها واخرها دفعة بقيمة (8,7) مليون دينار بتاريخ 8/16 .

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