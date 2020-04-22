“المياه والري” تقر خطتها للتزويد المائي لجميع مناطق المملكة

عمان- الغد- أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال ترؤسة اجتماعا بحضور أمين عام وزارة المياه والري م. علي صبح وامين عام سلطة المياه بالانابة فراس العزام ومساعد امين عام سلطة وادي الاردن للسدود م. هشام الحيصة والمساعد للتشغيل والصيانة ماجد خريسات والمساعد للمختبرات م. احمد عليمات والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا م. غازي خليل ونائب الرئيس التنفيذي م. محمد العواملة ومدير العمليات م. محمد الخرابشة ومدير خدمات الزبائن م. محمد العوران ومدير عام شركة مياه اليرموك م. منتصر المومني ومدير دائرة المتابعة ضابط ارتباط مركز الازمات ابراهيم عبادة والمساعد للاعلام عمر سلامة وعدد من مسؤولي قطاع المياه بضرورة تطبيق التعليمات الحكومية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة واستنهاض الجهود الاستثنائية مع قرب بدء شهر رمضان المبارك وبدايات صيف 2020 لتأمين الاحتياجات المائية بما يضمن ايصال المياه لجميع مناطق المملكة في وقتها المحدد وبكميات كافية.

وكذلك ضرورة التعامل الايجابي والجاد مع كافة الملاحظات الواردة من الاخوة المواطنين وتيسير الاجراءات عليهم وتلافي كافة السلبيات وتشغيل المصادر الجديدة لتأمين الارتفاع في الطلب والذي سجل مايزيد على (40%) من بداية ازمة كورونا وحتى الان وكذلك وضع الخطط اللازمة للتعامل الايجابي مع اي طارىء لاسمح الله وسرعة استجابة كافة الكوادر للمواطنين في جميع المناطق وبدء قراءة كميات المياه المتحققة في عدادات المشتركين واصدار الفواتير لضمان حقوق المواطنين حسب موعد القراءة واتاحة المجال لمن يرغب بتسديدها وفق التقنيات الالكترونية الحديثة .

وأستعرض الوزير مع المسؤولين المعنيين ابرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في ظل استمرار ازمة كورونا وكذلك الضغط الشديد على معظم المصادر المائية مع ما تشهده بعض المصادر المائية من تراجع مؤكدا على ضرورة الاسراع بتشغيل مشروع جر مياه وادي العرب المرحلة (2) بطاقة (5) ملايين م3 اضافية من مياه الشرب للبدء بتزويد محافظات الشمال وكذلك اعداد الخطط والبرامج لتزويد الاخوة المزارعين باحتياجاتهم لاغراض الزراعة وتجهيز كافة المشاريع المائية ذات المسار السريع لتأمين العجز بكميات مياه الشرب وكذلك الاسراع بتامين التمويل اللازم مع المانحين للبدء بتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه سد الوالة لحل مشكلة توقف الضخ الى محافظة مادبا خلال الشتاء والمقدرة قيمته بنحو(21) مليون دولار امريكي .

وكذلك الاسراع بأستكمال الحفر الابار الجديدة وتجهيزها بعد التوقف الذي فرضته أزمة كورونا وتوقف العمل في هذه الابار وتأهيل الابار الاخرى لزيادة كميات المياه المخصصة للشرب واستكمال تركيب انظمة معالجة على بعض الابار للاستفادة من مياهها مع ضرورة تطبيق السيناريوهات التي اعدتها الوزارة في تأمين احتياجات جميع القطاعات من المياه .

وبين وزير المياه والري ان الوزارة ومن خلال فرقها العاملة بالميدان بالحد الادنى من العاملين ستقوم بقراءة عدادات الاخوة المواطنين لبيان كميات المياه المتحققة حسب الموعد المحدد واصدار الفواتير ووضعها في خزانة العدادات التابعة لهم دون اي احتكاك معهم واتاحة الفرصة لكل من يرغب بالتسديد بالطرق الحديثة مشددا على عدم فصل اي عداد في ظل استمرار اوامر الدفاع وازمة كورونا موضحا ان الوزارة اوعزت لكافة اداراتها بتجهيز مكاتبها وفق شروط السلامة العامة للمواطنين الراغبين والمسموح لهم بالسير على الاقدام من مراجعتها بما يضمن المحافظة على سلامتهم وتطبيق اعلى درجات الصحة العامة مع اعتماد وسائل الدفع الالكتروني الحديثة والوسائل المتاحة .

وشدد الوزير على ان الحكومة تولي احتياجات مختلف القطاعات المنزلية والصناعية الزراعية وغيرها كافة الاهتمام في ظل الظروف الحالية لازمة كورونا بما يضمن استمراريتها في تأدية واجبها والقيام بالاعمال المناطة بها مع تطوير الخدمات المقدمة في جميع المناطق بالرغم من تزايد الاعباء مشددا على ان واجبنا جميعا التخفيف على المواطن بكافة الوسائل وتقديم الخدمة الجيدة والمتميزة خاصة في قطاع حيوي مثل قطاع المياه مؤكدا ان الجميع مطالب بضمان وصول المياه الى كل مشترك بعدالة وتحسين خدمات الصيانة والتشغيل والاستمرار بتطبيق خطط حماية الخطوط والمحطات والية التعامل مع انقطاعات التيار الكهربائي وتكثيف دور مركز الشكاوي الموحد للاستجابة للاخوة المواطنين عبر مركز الشكاوي الموحد (117116).