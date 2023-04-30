“الميثاق الوطني” يدعو الحكومة لتنظيم سوق العمل المليء بالفوضى

وجه حزب الميثاق الوطني تحية لعمال الوطن في عيدهم العالمي، معبراً عن تقديره لجهودهم الخيرة على مستوى الوطن.

وأعرب الحزب عن اعتزازه بعمال الوطن، وهو يشارك دول العالم في الأول من أيار الاحتفال بعيد العمال تقديراً و عرفاناً لكل الجهود الخيرة و العطاء المخلص الذي يبذله العمال في سبيل تحقيق نهضة الأردن و تنميته الشاملة.

وأكد الحزب أنه يستقبل بإكبار و اعتزاز هذا اليوم لما يحمله من أسمى معاني الوفاء للوطن.

وقال الحزب إن ارتباط هذا اليوم بالعمل تجسيد لمعان إنسانية و اقتصادية واجتماعية ووطنية نبيلة، مضيفا أن العمل شرف وعطاء، ومسؤولية وانتماء، وفيه ينظر الوطن وأبنائه بإجلال إلى سواعد عماله التي يكبر بها ويعلو بنيانه.

وأكد الحزب أن عمال الوطن جزء أساسي من معادلة البناء الوطني الشامل، وعنصر رئيس من عناصر التوازن في العلاقة بين شركاء الوطن، وهو الأمر الذي أسهم في توفير البيئة الملائمة للإنتاج و الاستقرار الوظيفي، وساعد على تحقيق أعلى درجات المنفعة والفائدة من تلك الشراكة التي اثمرت نمواً و ازدهاراً وخيراً عم كل أطراف الإنتاج.

وأشاد الحزب بما بذله ويبذله عمال الوطن من جهد صادق وعزائم عظيمة في طريق التقدم والبناء الأمثل لأساس النهضة والعمران.

وأشاد الحزب بعزيمة عمال الوطن، و هم يسطرون بزنودهم القوية قصة الإنجازات العظيمة لهذا البلد الكبير بهمة أبنائه وشعبه.

ودعا الحزب الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم سوق العمل وضبط تصاريح العمالة الوافدة، لإحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة تدريجياً لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وبذات الوقت توفير مئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها كل عام من العمالة الوافدة للخارج.

وأهاب الحزب بعمال الوطن في عيدهم لبذل المزيد من الجهود و العطاء لرفعة الوطن وازدهاره.