“الميثاق” يعقد مؤتمره العام مطلع آذار بعد استكماله الجولات الميدانية على المحافظات والبوادي

قال مفوضون عن حزب الميثاق الوطني ان الحزب سيعقد مؤتمره العام في الرابع من آذار القادم بعد ان تم استكمال الجولات الميدانية على المحافظات الاثني عشر والبوادي الثلاث على مدى الثلاث اشهر الماضية تمثل فروع الحزب الذي يمتلك فروعا في كافة دوائر المملكة الانتخابية.

وفي هذه الجولات جرى شرح التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي للحزب من اجل توفيق الاوضاع بحسب قانون الاحزاب ٧ للعام ٢٠٢٢، كما جرى التوافق على ممثلي الدوائر الثمانية عشر للمجلس المركزي للحزب حيث لكل دائرة سبعة ممثلين في المجلس المركزي المكون من ١٢٦ عضو.

وقال المفوضون ان الحزب اوقف قبول طلبات العضوية منذ البدء بالتحضير للمؤتمر العام لغايات تنظيمية، بعد ان كان قد قدم ما يزيد عن ٤٥٠٠ مؤسس من كافة المحافظات والبوادي طلبات تأسيس عن الحزب، وهناك عدد كبير جدا من الطلبات الجديدة قدمت من اجل التسجيل. كما اشاروا لفتح مقرات جديد بعدد من المحافظات كان اخرها محافظة المفرق وسيتم فتح مزيد من المقرات قريبا.