الميثانول.. سائل يستعمل في الخمور المغشوشة يسبب العمى والوفاة

مؤخراً، لقي أكثر من 40 شخصا في الهند مصرعهم، وتم نقل ما يقرب من 100 إلى المستشفى بعد تناولهم جميعا مشروبات كحولية تحتوي على الكثير من الميثانول.

ويحدث التسمم القاتل بالميثانول في الهند مرارا وتكرارا، ولكن أيضا في بلدان أخرى حول العالم.

والميثانول سائل صاف عديم اللون يستخدم في الصناعة الكيمياية.

ورغم أنه يتشابه في تركيبته الكيميائية مع الإيثانول إلا أنهما يختلفان اختلافا كبيرا للغاية فيما يخص آثارهما السامة.

خمور مغشوشة

غالباً ما يتم تسجيل حوادث مميتة عند شرب الخمور المغشوشة أي الخمور الممزوجة بالميثانول.

ويمكن لهذه المادة أن تدخل في شرب الخمر بطرق مختلفة، حيث لا يلاحظ شارب الخمر أي شيء لأن طعم الميثانول والإيثانول لا يمكن تمييزه.

ومن بين أشكال الغش في الخمور هو الإضافة غير القانونية للميثانول، فهو أرخص من الإيثانول وسريع المفعول.

في عام 2009، لقي ثلاثة شبان من ألمانيا مصرعهم بعدما شربوا فودكا تحتوي على الميثانول.

التسمم بالميثانول

قال عالم السموم كارستن شليه: تكمن المشكلة في منتجات تحلل الميثانول أنه يمكن أن يؤدي إلى العمى.

وأضاف: الاضطرابات البصرية هي من بين الأعراض الخطيرة عند التسمم بالميثانول، كما يمكن أن يتسبب في فشل الأعضاء والموت في نهاية المطاف.

ومع ذلك، فإن عمليات التمثيل الغذائي تختلف بين الناس ويفترض الباحثون أن تناول 5 إلى 10 مل من الميثانول النقي يؤدي إلى العمى، فيما يمكن أن يكون شرب أكثر من 20 إلى 30 مل قاتلاً.

ما الذي يجب فعله عند الإصابة بتسمم الميثانول؟

عند سؤاله عن كيفية منع التسمم بالميثانول، قال شليه: إن عرض علي سائل صاف في زجاجة بلاستيكية صفراء وتفوح منها رائحة خمور قوية، فإنني سأمتنع.

في حال ظهور العلامات الأولى للتسمم

يجب استدعاء الإسعاف والذهاب إلى المستشفى، حيث يتم إعطاء المريض عقار “الفومبيزول”، والذي يستعمل للقضاء على السموم وتخليص الجسم منها. (DW)

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