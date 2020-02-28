“الميراث” أول مسلسل سعودي “سوب أوبرا” من نوعه

الرياض-الغد- في مواكبةٍ درامية لواقع الحياة في المملكة العربية السعودية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيرات الحاصلة، يبدأ عرض “الميراث”، وهو أول مسلسل سعودي “سوب أوبرا” من نوعه.

يأتي العمل ثمرة تعاون مشترك بين كل من “MBC Studios” و”Twofour54″ و”Image Nation Abu Dhabi”، ويضم ورشة من الكتاب على رأسها العالمي توني جوردن، إلى جانب كل من نور الشيشكلي، وجيسكار لحود، ومازن طه، وثائر العقل. أما الإخراج فيحمل توقيع المخرجين العالميين كريستين ميليك وإندرا بوز إلى كل من تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي. فيما تستمر عملية تصوير وإنتاج العمل خلال العام الحالي.

وفي هذا السياق، قال علي جابر مدير عام القنوات في “مجموعة MBC”: “كنا السبّاقين عربياً في إنتاج وإطلاق “السوب أوبرا”، واليوم تُكرس شراكتنا هذا التوجه وتحمله إلى مستويات ترقى إلى العالمية. نحن نتحدث اليوم عن أول مسلسل سعودي “سوب أوبرا” من نوعه، قلباً وقالباً؛ أي أنه متكامل العناصر من ناحية القصة والحبكة ومواقع الأحداث المفترضة وغيرها”.