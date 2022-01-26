الميزانية تؤثر على معسكرات ومشاركات منتخب الكراتيه

أيمن وجيه الخطيب

عمان – كشف رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب، عن المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطنية والتي تبدأ بالمشاركة في بطولة الفجيرة أولى سلسلة الدوري الممتاز (بريمير ليغ)، بالفترة من 18 إلى 20شباط (فبراير) المقبل، ويعقبها الجولة الثانية في مدينة الرباط المغربية، والجولة الثالثة في مدينة لشبونة البرتغالية، والجولة الرابعة في باكو الأذربيجانية، وتختتم البطولة بالجولة الخامسة في العاصمة الروسية موسكو.

وقال قطب في تصريح لـ”الغد” أن تحضيرات المنتخب لهذه المشاركات، اقتصرت على معسكر داخلي، بما يتناسب مع ميزانية الاتحاد.

ووفرت المشاركة الأردنية في البطولة الآسيوية التي أقيمت مؤخرا، فرصة احتكاك جيدة للاعبين واللاعبات، كما أنها شهدت إحراز لاعبينا نتائج مميزة، ساهمت في تحسين مراكزهم ونقاطهم في التصنيف العالمي لاتحاد الكراتيه، واحتل الأردن المركز الرابع برصيد 14 ميدالية ملونة (3 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات”.

وقال رئيس اتحاد الكراتيه :” البطولات التصنيفية العالمية، تساهم في دعم اللاعبين، والمشاركة فيها تشمل نفقات ضمن ميزانية اتحاد الكراتيه من الدعم الذي يحصل عليه من اللجنة الأولمبية، والتي لم تتبلور ملامحها حتى الآن، ويتحتم على مجلس إدارة اتحاد الكراتيه، في الفترة المقبلة تقليل إقامة بعض المعسكرات التدريبية والمشاركات الخارجية.

وقال: “نتطلع للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي وبطولة الألعاب العالمية التي ستقام في أميركا ودورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الصين، كما سيتم البدء في إقامة المعسكرات في شهري أيار(مايو) وحزيران (يونيو) المقبلين”.

وتشهد مدينة الفجيرة الإماراتية انطلاق الدوري العالمي للكراتيه “البريميرليغ” في جولته الأولى، ووصل عدد الدول المشاركة إلى 44 دولة حتى الآن، فيما وصل عدد اللاعبين إلى 229 لاعباً ولاعبة، ويشارك الأردن في البطولة بعدد من نخبة اللاعبين واللاعبات ومن أقوى الدول المشاركة في البطولة إيطاليا ومصر وأوكرانيا واليابان وصربيا وسلوفاكيا والمجر.

إشادة بالأردن

وقال اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكارتيه في تصريحات صحفية: “هناك مشاركة عربية متميزة في هذه النسخة خاصة بعد التألق العربي اللافت في أولمبياد طوكيو 2020 سواء من الأردن أو مصر أو السعودية، بعد تحقيق نتائج مبهرة وننتظر من الكراتيه العربية تألقا جديدا في بطولة الفجيرة “بريميرليغ” التي تأتي في توقيت مهم للغاية لكل اللاعبين العالميين والأولمبيين المشاركين كما سيتم على هامش البطولة تنظيم أكبر دورة لتأهيل الحكام للمستوى الدولي”.