الميل نحو “التهويل” والمبالغة بالتعاطي مع القضايا.. خبراء يفسرون الظاهرة

منى أبوحمور – حالة من التهويل تلف معظم القضايا العامة والخاصة، يتعاطى معها كثيرون بمزيد من التضخيم، ما يعطي المشكلات حجما أكبر فتتحول إلى امر يصعب التعاطي معه.

ضعف التشخيص الحقيقي للمشكلات والمبالغة في مناقشة القضايا التي يمر بها الإنسان سواء على الصعيد الشخصي أو العام، يضخم الكثير من القضايا ويؤثر على مسار الحياة وتفاصيلها ويولد ضغطا حقيقيا على الأفراد.

الواقعية في التعامل مع ما يتم تناقله من الأخبار وما يختبره الإنسان من مواقف ومشاكل تؤثر على تفاصيل حياته يعتبر أمرا في غاية الأهمية، في ظل موجة التهويل والمبالغة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي في التعاطي مع الأخبار والمبالغة في التوقعات التي تشهدها الجلسات العائلية والتي تزيد من حالة الإحباط والاحتقان الأسري والاجتماعي.

ليست الأخبار السياسية والاقتصادية وحدها من تشهد حالة التهويل والمبالغة في النقد، فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي ايضا ذلك، سواء بالأخبار الرياضية والإبقاء على التوقيت الصيفي، الحالة الجوية ومظاهر التغير المناخي وارتفاع أسعار المحروقات وحتى تأخير دوام المدارس ما يفضي إلى حالات من القلق والتوتر التي تنتاب الكثير من الأسر قبل حتى أن تختبر هذا التغيير.

خبراء وضحوا لـ”الغد” أن التعامل مع الظروف والقضايا العامة وحتى الخاصة التي تواجه الأفراد والمجتمعات فن وهو يحتاج الى الحكمة والمنهج العلمي وحتى يتم التعامل معها بشكل صحيح لا بد أولا من الاعتراف بوجودها ثم تحديد حجمها، ومعرفة إن كانت دائمة أو مؤقتة وهل نمتلك المعلومات الكاملة عنها، ومدى انتشارها ودرجة تأثيرها، ثم البحث عن الطريقة الصحيحة للتعامل معها ووضع الحلول المناسبة لمعالجة المشكلة.

من جهته يشير الاستشاري الاسري مفيد سرحان إلى ضرورة المحافظة على مصالح الغالبية وتقليل السلبيات والخسائر وأن يكون التشخيص واقعيا بعيدا عن المبالغة والتهويل مع الحرص على عدم التقليل او التهوين من المشكلة وأثرها وخطورتها.

ويلجأ البعض بحسب سرحان الى التضخيم والتهويل، مما يعكس صورة غير حقيقية عن موضوع المشكلة أو القضية التي يراد التعامل معها، الأمر الذي ينعكس سلبا على إمكانية إيجاد الحل المناسب عدا عن الآثار الأخرى.

ويقول سرحان “المبالغة أو التهويل أسلوب معتمد ونمط تفكير عند البعض، سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة للمتابع”، سواء كان التهويل مقصودا أو غير مقصود، فإن الاثر السلبي يقع على الجميع.

والمقصود بالمبالغة هو تضخيم الأمور أكبر من حجمها والزيادة عليها، والتهويل من آثارها. وهي يمكن ان تكون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية وفق سرحان، محاولا إبعاد الأمر عن حقيقته والتعامل مع شيء مختلف عما هو على أرض الواقع، وربما أن هذا الأمر الجديد لا يرتبط بالقضية الأساسية إلا من حيث المسمى.

والمبالغة قد تتحول عند البعض إلى أسلوب وسلوك يغلب على جميع تصرفاته وفي جميع الظروف سواء في أوقات الفرح أو الحزن، والرضا والغضب في الكلمات والتعبير وردود الأفعال أو التصرفات والأفعال. في الظروف العادية أو الاستثنائية، بحسب سرحان.

ومن الأسباب التي تدفع الأشخاص او المؤسسات الى تهويل الأمور وفق سرحان، عدم القدرة على التشخيص الصحيح لضعف الخبرة او لنقص المعلومات او عدم القدرة على التعامل معها أو عدم الاستعداد لتحمل تبعات القرار أو الرغبة في التأثير في الآخرين وقناعاتهم باتجاه معين، وصرفهم عن الحقائق لأهداف معينة.

من جهة أخرى، فإن بعض المشكلات الاجتماعية مثلا يتم تضخيمها أكبر بكثير مما هي، إما لأسباب عاطفية أو للتأثير على الرأي العام ومتخذ القرار، وفي كل الأحوال فإن هذا التهويل وإن كان ظاهره يحقق بعض النجاح للقائمين عليه إلا أن حقيقة الأمر ليست في صالح المجتمع وقد تكون النتيجة عكسية وهي تفاقم هذه المشكلة وانتشارها.

ويقول سرحان “إن هذا التعامل أثبت فشله في معالجة المشكلات وإيجاد الحلول لها”، فكم من قضية تم التعامل معها بالتهويل والتضخيم وما تزال قائمة بل ربما ازدادت انتشارا. والخاسر هو المجتمع الذي يريد حلولا لمشكلاته.

ويضيف، من أسباب التهويل عند الأشخاص هو عدم الثقة بمصادر الأخبار والمعلومات والقائمين عليها بسبب تجارب سابقة مع هؤلاء أو تعارض ما يطرحون مع الواقع المعاش الذي يلمسه هؤلاء، فضلا عن تأخر نشر الحقائق والمعلومات الصحيحة أو التلاعب فيها، أو الغموض وعدم الوضوح يؤدي أيضا الى أن يتحدث كل شخص بما يريد.

وأحيانا يلجأ بعض الأشخاص أو المؤسسات أو الجهات الى تضخيم بعض القضايا وحسب ما يناسب الرغبة لأغراض شخصية أو لصالح هذه الجهات للتأثير على الرأي العام وكسب تأييده وتعاطفه في حين يتم التقليل من شأن بعض الأمور حتى لو كانت ذات أهمية لتنفيير الناس منها وإبعادهم عن الحقيقة.

ويعتبر سرحان المبالغة في الانتقاد وتضخيم بعض الأخطاء والعيوب وتصويرها على أنها تجلب الكوارث وهي في واقعها أخطاء من الممكن وقوعها حيث يميل البعض إلى التقليل من قيمة الأمور الإيجابية، وتضخيم أثر الأمور السلبية.

ويؤدي التهويل إلى تغييب الحقائق ونشر اليأس والإحباط في النفوس وعدم القدرة على العمل والإنجاز وقد يصل أحيانا إلى حد التخويف ونشر الرعب في النفوس، كما أنه لا يساهم في حل المشكلات ويعيق الاصلاح ويضعف الكفاءة في التعامل مع الأزمات، إضافة الى إرباك الجهات المختصة وإعاقة عملها.

ويعتبر استشاري علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة التهويل والمبالغة “مرضا نفسيا”، لافتا إلى ضرورة التعامل مع القضايا والمشكلات بموضوعية وواقعية واتزان واعتدال، وعدم إعطاء الأمور أكبر من حجمها، فالتهويل والمبالغة خطير على المجتمعات وخصوصا في الأزمات.

كما ان التهويل بحسب مطارنة، يرتبط بتركيبة شخصية الإنسان والتكوين الثقافي له، فالطبيعة الإنسانية للشخص الطبيعي المتوازن بحسب مطارنة يكون معتدلا في كل شيء في كلامه وفي تعامله مع القضايا والأحداث من حوله، ويتعامل معها بحكمة من خلال المعطيات اللازمة وباعتدال وشفافية.

في حين أن الإنسان غير الطبيعي يميل إلى جذب الانتباه، وبالتالي يحاول دائما الاختلاف والظهور بموقف مختلف حتى يجذب الاهتمام لنفسه والشهرة من خلال الحديث عنها بتهويل وإثارة.

ويلفت مطارنة إلى أن كثيرا من الأشخاص الذين يبحثون عن التهويل يكونون في واقع الحال غير مهتمين في القضية أو الموضوع الأساسي، ولا يهتمون به وللأسف أصبح الاستعراض في الكلام عادة لدى الكثيرين بغض النظر عن صحة الكلام من عدمه.

عدم النظر إلى المواضيع باعتدال وبشكل منطقي، يعود لإسقاطات نفسية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ممن يحاولون الظهور كأبطال ومدافعين وفق مطارنة.

هذه الشخصيات تحتاج إلى علاج سلوكي ونفسي، فالسلوك الإنساني قائم على البيئة الأسرية التربوية والاجتماعية والقدرة على التعاطي مع القضايا والمشكلات في المجتمع.

ووفق مطارنة، فإن النقد من أجل النقد هي حالة من الجهل، والأصل مقترحات وتحليل منطقي لإيصال رسالة وليس سرد الكلام من أجل الكلام أو حتى لفت النظر وخلق حالة من الفوضى وفق مطارنة.

ويتفق خبراء على الدور الكبير والأساسي للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الأحداث والمشكلات، وعليها مسؤولية كبيرة خصوصا وقت الأزمات وكما هي مسؤولية المؤسسات الإعلامية هي أيضا مسؤولية الأفراد.

وأشاروا إلى أن التهويل والتضخيم له أشكال متعددة منها تكرار الموضوع لفترة طويلة وبصور متعددة، وإختيار عناوين خادعة تترك أثرا في النفوس أو القراءة غير الصحيحة للأرقام والإحصائيات واعتماد الإنتقائية في ذلك.