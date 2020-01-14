النائبان العمارين وقويسم: انتقادات لعجز الموازنة وللتباين بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد

محمود الطراونة

عمان- قالت النائب شاهة العمارين “كيف لي أن ابرر لأبناء الوطن وأبناء دارئرتي الانتخابية على وجه الخصوص هذا العجز وهم يعانون من الفقر الذي تجاوز كل الخطوط التي رسمتها الحكومة”.

وأعتبرت العمارين، خلال مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة والوحدات الحكومية، اليوم، أن “الموازنة ولدت مشلولة بعجز فاق المليار ونصف الميار دينار، فكيف تتحدث الحكومة عن اي مؤشرات أو دلائل اقتصادية”.

وطالبت بالزام منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتوزيع مكتسبات التنمية على المناطق التابعة لها من خلال فتح مشاريع قابلة للحياة وفتح مشاريع زراعية بمناطق البادية الجنوبية.

من جهته، تساءل النائب ماجد قويسم “أين العدل فالتباين بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد، مشيرا إلى أن الفارق واضح، ولا يقل عن 50% فالجديد يعيش حياة تكاد تكون مقبولة، ولكن القديم لم يجد نفسه إلا مرتجيا ابناءه ليعيش باقي عمره بعيدا عن طلب الحاجة من الآخرين”.

كما تساءل خلال جلسة مناقشات الموازنة أين العدل في توزيع المناصب فالأغوار لا وزير ولا عين حتى الرتب العسكرية في جميع الأجهزة رمجت وأصبح أهل الأغوار ينتظرون مشاهدة رتب عالية منهم.