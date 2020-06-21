النائب أبورمان يطالب بتمديد مهلة الإقرارات المالية والموازنات الختامية

عمان- الغد – طالب النائب معتز أبورمان، اليوم الأحد، الحكومة بتمديد المهلة الممنوحه لتقديم الإقرارات المالية والموازنات الختامية للعام ٢٠١٩.

وقال النائب أبو رمان في رسالة إلى وزير المالية محمد العسعس إنه “ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها التجار بجميع فئاتهم، وبمختلف قطاعاتهم والتي نتجت عن تداعيات وباء الكورونا، والتي تعلمون انها تشكل صعوبة على العديدين في تقديم الاقرارات الضريبيه في موعدها الجديد في ٣٠/٦/٢٠٢٠”.

وطالب بـ”تمديد المهلة الممنوحه لتقديم الاقرارات المالية والموازنات الختامية للعام المنصرم ٢٠١٩، حتى يتسنى لهم اعدادها على اكمل وجه و دون تعرضهم لدفع غرامات التأخير”، وذلك نظرا لـ”الظروف الصعبه التي القت بظلالها على الجميع”، لافتا إلى أن “المهلة التي تم تمديدها سابقا قد تزامنت مع تمديد مدة الحظر ايضاً بموجب أمر الدفاع وتخفيض الطاقة الاستيعابية للعمل”.