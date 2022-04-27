النائب أبو حسان: “حب الرمثا ساكن فينا”. ومتفائل بـ”النشامى” في آسيا ومونديال 2026

خالد الخطاطبة

عمان- كشف النائب خالد أبو حسان، عن اهتماماته الرياضية اللافتة، وشغفه في متابعة المباريات وتشجيع فريق الرمثا محليا وريال مدريد الإسباني عالميا، رغم مشاغله الاقتصادية والسياسية، لافتا إلى أن هذا العشق الرياضي جاء بالوراثة عن الوالد العاشق والمحب أيضا للرياضة.

وشهدت الأيام الماضية، حضورا لافتا للنائب أبو حسان في مرافقة فريق الرمثا ومتابعته في كل المباريات، ومشاركته في احتفالات الفريق بلقب دوري المحترفين في الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر في الموسم الكروي الحالي.

وفي دردشة رياضية رمضانية مع “الغد”، أكد أبو حسان عشقه للرياضة بشكل عام، ولفريق الرمثا بشكل خاص، معتبرا أن جميع أهل الرمثا هم رياضيون بامتياز.

وقال: “في مدينة الرمثا جميع السكان رياضيون وعاشقون لكرة القدم.. رجال الرمثا ونساؤها من سياسيين واقتصاديين وثقافيين وفنانين يقفون خلف فريق المدينة ويساندونه في السراء والضراء، وهذا يعكس مدى عشق الرمثا لكرة القدم، فحب الرمثا وفريقها ساكن فينا حتى الممات”.

وأضاف: “تربينا على حب كرة القدم، ففريق الرمثا يعد أحد أبرز الأندية الجماهيرية، في ظل عراقته وتاريخه، ومشاركاته المتميزة، بما في ذلك المباريات الخارجية، حيث يعد فريق الرمثا من الفرق التي تميزت في مشاركاتها الخارجية، ولا أعتقد أحدا ينسى مشاركة الرمثا في بطولة الأندية أبطال الكأس الآسيوية التي أقيمت العام 1992، واجه فيها الرمثا فرقا قوية مثل النصر السعودي ومالافان الإيراني، ونجح في حصد مركز متقدم”.

الانسجام وراء لقب الدوري

وردا على سؤال يتعلق بالأسباب التي أسهمت في حصد فريق الرمثا لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي، قال أبو حسان: “أعتقد أن انسجام اللاعبين وتكاتفهم، وإصرارهم على حصد اللقب، كان له دور في تحقيق هذا الإنجاز”.

كما امتدح النائب فريق الرمثا في مباراة كأس الكؤوس الأخيرة أمام الفيصلي التي فاز فيها الفريق، معتبرا أن الرمثا يضم حاليا نخبة من اللاعبين الواعدين الذين ينتظرهم مستقبل زاهر.

وأشاد أبو حسان بإدارة النادي الجديدة التي لعبت دورا أيضا في تحقيق كأس الكؤوس، بعد أن سعت واجتهدت لإثبات حضورها، كما امتازت بالانفتاح على الجميع لما فيه مصلحة الفريق.

واعتبر النائب أن تعثر فريق الرمثا في بداية مشواره بالدوري، لا يعني الابتعاد عن المنافسة، فالدوري في بداية المشوار، وفريق الرمثا قادر على العودة مجددا للصدارة، في طريق الحفاظ على اللقب.

كل لاعب رمثاوي نجم

وردا على سؤال يتعلق بالنجم الأبرز في فريق الرمثا، قال أبو حسان: “كل لاعب في فريق الرمثا هو نجم متميز، المدينة زاخرة بالمواهب، وتستحق أن يمثلها فريق قادر على أن يكون الأفضل محليا وإقليميا”.

وقال: “فريق الرمثا زاخر بالنجوم، فيكفي الحديث عن لاعب بحجم حمزة الدردور، ويكفي الحديث عن نخبة من اللاعبين الذين أبهروا الجميع في الموسم الماضي وبداية الموسم الكروي الحالي”.

كما عبر أبو حسان عن فخره بكل لاعب رمثاوي يلعب خارج مدينة الرمثا، معتبرا أنهم دائما يشكلون إثراء للفريق الذين يرحلون إليه، مشيرا، على سبيل المثال، إلى اللاعب مصعب اللحام الذي يعد نجما رمثاويا رائعا.

تفاؤل بمنتخب النشامى وحمد

وعن الكرة الأردنية، وتحديدا المنتخب الوطني الأول، عبر النائب عن تفاؤله بمرحلة ذهبية لمنتخب النشامى في المرحلة المقبلة، التي تشهد مشاركته في التصفيات الآسيوية والنهائيات الآسيوية، إضافة إلى التفاؤل بقدرة المنتخب على التأهل في المرة المقبلة لمونديال 2026.

وقال: “المنتخب الوطني يعد من المنتخبات الجيدة التي تضم نخبة من اللاعبين المميزين، رغم خيبات الأمل التي مر بها في فترات بسبب ظروف معينة، وأعتقد أن الموهبة موجودة، والرغبة في تحقيق الإنجاز مزروعة عند اللاعبين، وهو ما يبشر بمستقبل أفضل، خاصة بوجود المدير الفني عدنان حمد الذي أتفاءل بوجوده مع النشامى، ولدي الثقة في قدرته على تحقيق الإنجاز”.

القطاع الاقتصادي داعم للرياضة

شدد أبو حسان على ضرورة دعم أكبر من القطاع الاقتصادي للقطاع الرياضي، سعيا لدعم المنتخبات والأندية التي تعاني من ضائقة مالية.

وأضاف: “ربما القطاع الاقتصادي واجهته تحديات كثيرة في الفترة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا، ولكن في الفترة المقبلة، وفي ظل التعافي التدريجي، لا بد من دعم القطاع الرياضي ضمن الإمكانات، في سبيل البحث عن إنجازات سواء اقتصادية أو رياضية تسهم في رفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل”.

ريال مدريد الأفضل

وفي الشأن العالمي، كشف أبو حسان عن عشقه ومتابعته لفريق ريال مدريد الإسباني، معتبرا أن هذا الفريق يعد الأفضل في العالم حاليا.

وفيما يتعلق باللاعب الأفضل عالميا، كشف أبو حسان عن إعجابه بأداء الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح.