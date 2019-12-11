النائب أبو رمان: العمل على استعادة منحة بمليون يورو لوزارة الزراعة

عمان- الغد- قال النائب معتز أبو رمان انه تبين بالأمس خلال تدقيق ملفات ديوان المحاسبة وجود مخالفة رقم ١٥٣٨٦ /٣ /١٢/١٢ للعام” ٢٠١٧ ” تتعلق بمنحة تم الغائها من الجهة المانحة بقيمة “مليون يورو” و التي تتعلق بمنح زيت الزيتون الأردني، الميزة الجغرافية ضمن شهادات مطابقة عالمية تحت عنوان “المؤشرات الجغرافية لزيت الزيتون “

وأضاف أن الجهة المانحة “الوكالة الفرنسية للدعم البيئي” كانت قد سحبت المنحة بعد اصرار وزارة الزراعة على ربط الإحالة بنظام دائرة اللوازم العامة في حين أن شروط المنحة هي “بالتمويل الأجنبي و خبراء فرنسيين ذوي اختصاص” .. مما ادى إلى انقضاء المدة المتاحة دون الاستفادة من المنحة و خسارة المشروع “!.

وتابع: “هذا وكلفت اللجنة المالية وزارة الزراعة بإعادة التفاوض مع الجهة المانحة لإعادة المبلغ و استعادة المشروع و الالتزام بشروط الوكالة الفرنسية و إبلاغ اللجنة بنتائج التفاوض”.

وأوضح النائب أبو رمان ان المخالفة المنظورة لا تتعلق بالحكومة الحالية و انها تتعلق “بوزير زراعة سابق” و انه سيتم التحقيق في شبهة التقصير الوظيفي .

هذا وأشادت اللجنة المالية بمعرض زيت الزيتون وحماية المنتج المحلي والذي ساهم بفتح آفاق للتسويق للخارج و الذي تم مؤخرا برعاية ملكية سامية ولاقى رواجا لمنتج زيت الزيتون الاردني .