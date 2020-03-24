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النائب أبو رمان يقترح صندوقا وطنيا لمواجهة كورونا

منذ 18 دقيقة
معتز أبو رمان

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عمان – الغد –  اقترح النائب معتز أبو رمان في رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الزراز، إنشاء صندوق وطني لدعم جهود منع انتشار فيروس كورونا في الأردن، إلى جانب عدة خطوات أخرى.

وبعد أن شكر الحكومة والجهات المختصة على الجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الإطار، قال أبو رمان إن آلية التوصيل اليوم لم تحقق اهم هدف، هوعدم الاكتظاظ  “لذلك اقترح استخدام تقنية تطبيقات الموبايل للتوصيل وهي افضل بكثير من تدافع المواطنين للحصول على الخبز، مع اشتراط تحمل الحكومة كلفة التوصيل بعقود جماعية مع الشركات الناقلة، بالإضافة إلى مراقبة جميعة حماية المستهلك على أسعار المواد الأساسية”.

ودعا إلى فتح المحلات التجارية الاستهلاكية الكبرى والصيدليات والعيادات البيطريه ومراكز الاتصالات بكوادر بسيطة لخدمة “#التوصيل الذكي فقط”، بما يحقق غاية الحظر وبنفس الوقت تزويد المواطنين باحتياجاتهَم وتخفيف الاعباء عن الاجهزه الامنية.

واعتبر أن التطبيقات والحلول الذكية مثل اوبر، كريم، التكسي الأصفر،  طلبات وغيرها، هي الحل الأصلح لأنهم اصحاب الاختصاص.

وشدد على أن الاجهزه الامنية تقوم بدور مثالي يحظى باحترام كل الاردنين، ولكن لا يجوز اقحامها بعملية التوصيل وابعادها عن دورها الأمني.

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