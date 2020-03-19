النائب البدور: لا يجب فك الحجر إلا بعد 14 يوما من تسجيل آخر حاله

محمود الطراونة

عمان– قال النائب د.ابراهيم البدور رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان، عضو لجنة الصحة والتربيه النيابيه انه يجب عدم فك الحجر المعمول والإجراءات التي اتخذتها الحكومه الا بعد ١٤ يوم من تاريخ تسجيل اخر حاله في الاردن ،وأضاف أن المده المتوقعه لحضانة هذا الفيروس هي أسبوعين وبما ان الحالات التي تم تسجيلها تم نقل العدوى لها من خارج الاردن وان الحالات التي سوف تُسجل في المستقبل ستكون من داخل الاردن فان قرار مثل ذلك سيمنع انتشار المرض وحصره في الأشخاص الذين اخذوا العدوى من اخر مريض في الاردن يُسجل .

وقال ان الاردن بجهود الجميع وعلى رأسهم جلاله الملك قام بجهود مميزه وأدار الازمه بعمل جماعي وقرارت جريئة صعبة خارجيًا ولكن في باطنها الحفاظ على صحة الاردنيين ومصلحه الدولة العليا ؛وكان عمل الحكومه والتنسيق مع اجهزه الدوله والعمل بروح الفريق هو ما تميزت به هذه المرحله ؛مما نتج عنه ان أصبحنا مثالاً لاحترام الانسان ومثالًا في كيفية التعامل مع هذا الوباء لا بل اصبحت دول اخرى تأخذ تجربتنا وتعاملنا مع المرضى وتطبقها عندها .

وأضاف ان الاحتفاء بالإنجاز شي جيد ولكن يجب الحذر والتعامل بجديه ووضع خطط مستقبليه للتعامل من زياده في الحالات (لا سمح الله ) وان نكون جاهزين لأي سيناريو قادم .