النائب البدور: مظلة للقطاعات الطبية العامة

عمان- الغد- قال رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان؛ عضو لجنة الصحة النيابية، النائب إبراهيم البدور، إن العمل الجماعي للمنظومة الصحيه في الأردن نجح في التعامل مع مرض فيروس كورنا وذلك بتعاضد القطاعات الصحية العامة مع بعضها (وزاره الصحة، الخدمات الطبية، المستشفيات الجامعية وكليات الطب)؛ حيث كانت الخطط جماعية والتوصيات جماعية وتوزيع الحمل جماعي لذلك نجحنا كدولة في إدارة الأزمة طبياً ….

وأضاف لاحظنا كيف أن وزارة الصحة تعاونت مع المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية في اللجان المشكلة؛ حيث أن لجنة الأوبئة مثلا تكونت من أطباء من كل القطاعات و لديهم خبره في هذا الوباء وعملوا عملا جماعياً تشاورياً وخرجوا في توصيات طبيه اعتمدت عليها الدوله والحكومه في اتخاذ قرارات مهمه سياسياً وامنياً مثل قانون الدفاع والإغلاقات والحظر …الخ .

وبيّن ان وزارة الصحه قامت بجهد مميز ادارياً وطبيا ً وتثقيفاً ،وكذلك الخدمات الطبية قامت بجهد طبي واضح وخصوصاً مع المحجور عليهم في فنادق البحر الميت ودورها المحوري هناك ،ولا ننسى جهد مستشفى الملك المؤسس في علاج وايواء مرضى كورنا في الشمال ،إذاً فالمنظومة الجماعية قدمت نموذج في إدارة الازمه و نجحت في ذلك .

وأضاف ؛بناءً على هذا النجاح يجب ان تسارع الحكومه في توحيد الجهد الجماعي الطبي في القطاع العام ووضعه تحت مظله واحدة بحيث يستفيد المرضى الذين يعانون في هذا القطاع من جودة الخدمة وعدم توفرها في بعض القطاعات وهي متوفرة في قطاع اخر مع إنشاء تأمين صحي شامل لكل المواطنين وان توضع هيكلية جديده للنظام الصحي يخدم الجميع ويقدم خدمة طبية ذات جودة ويتوزع على كل مناطق الاردن.

وقال: يمكن ذلك الان؛ وخصوصاً ان الحكومه فكرت سابقاً في شي مثل ذلك ،ولكن نجاح أدارة ازمة كورنا الجماعي اثبت ان تنسيق العمل الجماعي تحت مظلة واحدة هي السبيل الأفضل لتقديم خدمة صحية ذات جوده وعادله للجميع .

وبما اننا ننتقل من إدارة ازمه كورونا الى إدارة أزمة ما بعد كورنا و القطاع الصحي العام اصلا يعاني فيجب الإسراع في عمل هذه المظلة وتجميع الجهود وتقديم الخدمه الطبيه التي يتمناها الجميع .