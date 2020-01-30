النائب الحنيطي يطالب الرزاز بإنصاف أهالي قرية المناخر

عمان- الغد- طالب النائب رمضان الحنيطي الحكومة بحل مشكلة سكان قرية المناخر المتعلقة بـ محطة توليد كهرباء شرق عمان بالسرعة الممكنة.

جاء ذلك في مذكرة نيابية وجهها النائب الحنيطي الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس.

ولفت الحنيطي الى ان الاتفاق الذي تم ابرامه شفويا وخطيا بين مواطني القرية والشركة لدى انشائها استند على عدد من البنود أهمها صرف مبلغ 120 ألف دينار سنويا لأهالي القرية، على أن تنفق في مشاريع خدمية للقرية لخدمة المجتمع المحلي وكذلك تسديد فواتير الكهرباء المترتبة على المواطنين المتضررين من أهل القرية.

وزاد الحنيطي ان المواطنين تفاجأوا بعدم التزام الشركة بالاتفاق المبرم، مشيرا الى فواتير الكهرباء العالية التي أرسلت إليهم مؤخرا بمبالغ مرتفعة عن السنوات الفائتة مرة واحدة حيث تراوحت لبعضهم من الفين الى ثلاثة الاف دينار علما بأنهم لم يخطروا بتلك الفواتير سابقا وجميعهم من ذوي الدخل المحدود.

وبين ان موقع الشركة الواقع بأراضي القرية ” المناخر” عاد سلبا عليها لافتا الى ان مواطني القرية يعانون بوجود الشركة العديد من المشاكل الصحية جراء التلوث البيئي والاشعاعي الناجم عنها ناهيك عن الضرر البيئي والمخلفات التي اضرت بأراضيها.