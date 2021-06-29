النائب الرياطي يطالب الخصاونة بإعادة النظر بقرار دخول العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة – طالب النائب حسن الرياطي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإعادة النظر بقرار الحكومة وسلطة العقبة الخاصة الذي يمنع أي شخص من دخول العقبة الا لملتقى مطعوم كورونا.

وقال الرياطي في كتاب وجهه لرئيس الحكومة إن من شأن هذا القرار أن يضرب السياحة الداخلية القادمة من مختلف محافظات المملكة للعقبة.

وكانت الحكومة ممثلة بسلطة العقبة الخاصة قد أصدرت قرارا يقضي منع أي شخص من دخول العقبة اذا لم يكن قد تلقى رجعتي مطعوم كورونا أو جرعة واحدة على الأقل وذلك في إطار النظرة الشمولية للحكومة للحد من انتشار الوباء وفتح القطاعات كاملة كما كانت قبل جائحة كورونا.