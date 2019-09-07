النائب السابق الدعجة: الحكومة رفضت ولم تلتزم بعلاوة الـ50 % عام 2014

عمان- عرض عضو مجلس النواب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة، للتفاصيل المتعلقة بعلاوة الـ50 بالمئة التي تطالب بها نقابة المعلمين منذ عام 2014.

وقال الدكتور الدعجة إن الحكومة رفضت في حينه الالتزام بصرف هذه العلاوة أو البحث فيها، غير أنها وعدت آنذاك بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين في حال تحسن الظروف الاقتصادية للدولة.

وأشار الدكتور الدعجة في تصريح صحفي اليوم السبت، للإضراب الذي نفذه المعلمون في أيلول عام 2014، مبينا أن لجنة التربية النيابية طلبت في حينه خلال اجتماع مع وزير التربية التعليم الأسبق الدكتور محمد الذنيبات وضع الحلول والبدائل المناسبة في حال استمرار الإضراب وعدم انتظام العملية الدراسية بالمدارس.

وزاد الدعجة، أن النواب بادروا بعد ذلك لإيجاد صيغة توافقية، ودعوا على إثرها وزارة التربية والتعليم والنقابة ورئيس لجنة التربية ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى طاولة التفاوض في الوزارة من جديد.

وقال إنه تم بعد ذلك الإعلان عن مسودة جرى خلالها الاتفاق على خمسة بنود، دون أن يتم الالتزام بالبند السادس المتعلق بعلاوة 50 بالمئة، مبيناً أن موقف الوزارة كان آنذاك واضحاً بهذا الشأن.-(بترا)