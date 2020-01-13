النائب الشوحة ملمحا إلى الوداع: تقارير “الفساد” و”المحاسبة” تحتوي على “البلاوي”

محمود الطراونة

عمان – قال النائب راشد الشوحة إنه يجب على الحكومة التعامل مع قضايا الفساد وتقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد.

وتابع الشوحة، خلال الجلسة النقاشية النيابية حول الموازنة العامة اليوم، إن هذه التقارير تحتوي على “البلاوي والمصائب والفساد وسرقة المليارات والمواطن يشهد ويقرأ ويتألم على الواقع المرير”.

وأشار في كلمته، لعل هذا الخطبة هي خطبة “الوداع” من منبر مجلس النواب.

وأكد أنه ليس الهدف من كلمته ان تتناولها المواقع الإلكترونية أو لتسجيل الشعبويات أو للحملات الانتخابية، لأنه لا يساوم على مقدرات الوطن.

وطالب الحكومة أن تتقي الله بالشعب الذي تحمل أعباء عناء الفساد الذي قامة به الحكومات المتعاقبة والتي اوصلت نسب المديونية إلى ما وصلت إليه .