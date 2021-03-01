النائب الطراونة يحتج على منعه من الحديث ويغادر الجلسة

جهاد المنسي

عمان- شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، احتجاجا من النائب علي الطراونة لعدم السماح له بالحديث في بداية الجلسة التشريعية.

وغادر النائب الطراونة مقعده مطالبا بصوت مرتفع من الرئيس إعطائه الحق بالحديث، إلا أن رئيس المجلس طالب منه الجلوس في مقعده كون الجلسة تشريعية ولا يجوز مخالفة النظام الداخلي وعلى الجميع الالتزام بالنظام.

وأصر الطراونة على الحديث فيما طالبه رئيس المجلس بالجلوس من مقعده ومنحه الحديث إلا أن الطراونة رفض الحديث وقال: “انقطع نفسي وارتفع ضغطي ولن اتحدث الان وغادر الجلسة”.