النائب الظهراوي: القدس هي بوصلة الحرب والسلام

عمان – الغد – استذكرت لجنة فلسطين النيابية في بيان صحفي اصدرته اليوم الجمعة البطولات والتضحيات الجسام التي قدمها الجيش العربي المصطفوي في الدفاع عن فلسطين والحفاظ على عروبة القدس.

وقالت ان بواسل الجيش العربي سطروا التضحيات، وقاموا بالتصدي، بكل شجاعة وبسالة، لآلة جيش الاحتلال الاسرائيلي في مختلف المعارك، حيث امتزج دم الجندي الأردني المقاتل من الجيش العربي مع المقدسيين حتى ارتوت أرض القدس .

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الظهراوي ان الشهيد الأردني الذي عثر على رفاته امس الخميس في منطقة تل الذخيرة بالقدس ، شهيد الاردن وفلسطين، شهيد القدس وحي الشيخ جراح امتزجت دماؤه الزكيه بتراب فلسطين، في مشهد يمثل وحدة الدم الفلسطيني والاردني على أرض القدس ويؤشر على دلالات كبيرة وهي مكانة فلسطين في عيون الاردن.

وبين الظهراوي أن القدس هي بوصلة الحرب والسلام وقدم الاردن تضيحات لصمود القدس والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية .

وتابع الظهراوي ان أفراد وشهداء الجيش العربي كانوا يدافعون عن عقيدة ودين وخاضوا المعارك في القدس باستبسال، مؤكدا أن التضحيات والشهداء في معارك الجيش العربي في الدفاع عن فلسطين والقدس تدل على قوة العقيدة والعروبة .

واختتمت اللجنة بيانها بالقول “سيبقى الجيش العربي برسالته الخالدة حامي الحمى وصانع الإنجازات أينما حل وارتحل في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني”.