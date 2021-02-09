النائب العجارمة: تم تزييف حديثي وأنا أول الممتثلين للقانون

عمان-الغد- أكد النائب أسامة العجارمة أن القانون سيدٌ على الجميع، وأن لا أحد فوق سلطته، مشدداً على حرصه في دعم الأنشطة الاستثمارية في لواء ناعور وشتى محافظات المملكة وتذليل العقبات أمامها وحمايتها، مؤكداً أنه أول الممتثلين للقانون والمدافع عن حقوق المستثمرين وحمايتهم وهذا واجب على كل مواطن.

وأوضح في بيان صادر عنه مساء اليوم الثلاثاء أن زيارته لاحدى المنشآت الاستثمارية في اللواء، تم تحويرها وحرفها عن مقصدها ومسارها الصحيح، مؤكداً أنها جاءت من منطلق المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق النواب في متابعة مطالب واحتياجات المواطنين.

وقال العجارمة: لقد تم تزييف الحقائق أمام الرأي العام، وإلصاق عبارات وأوصاف لم أتفوه بها، ولا يمكن أن تخرج مني، وأنا الحريص شأني شأن كل أبناء الوطن على ترسيخ سيادة القاون، ودعم الاستثمارات وتسهيل كل ما يتعلق بشؤونها.

وأكد أنه يكن لمالكي المنشأة التي زارها كل التقدير والاحترام، وهي تقوم بدور هام في تقوية دعائم اقتصادنا الوطني، مضيفا: أننا في الأردن تربينا على الخلق النبيل ولا يمكن أن أقبل بأي إساءة لمالكي النشأة أو سواهم.

وختم العجارمة بالقول: أراهن دوماً على وعي أبناء شعبنا في تمييز الحقيقة، والوطن أحوج ما يكون اليوم لوحدة صف أبنائه وتماسكهم، وعلى البعض التوقف عن التصيد والافتراء.