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النائب العزام يدعو لمعاجة التشوهات في رواتب المتقاعدين

منذ 56 دقيقة
جلسة مجلس النواب لمناقشة الموازنة اليوم (تصوير ساهر قدارة)

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محمود الطراونة
عمان – طالب النائب رياض العزام، الحكومة إلى معالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل عام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم.

وأضاف، خلال المناقشة النيابية الصباحية للموازنة العامة اليوم الاثنين، “آمل أن تخفض الحكومة ضريبة المبيعات على المواد الأساسية”، مشيرا إلى أنها لا تجدي ربحا سوى 2% على عكس الضرائب الأخرى.

ودعا العزام الحكومة إلى عقد لقاء مع المسؤول عن الهيئة التي صدر قرار بدمجها، قبل تطبيقه.

كما لفت إلى وجود فرق كبير في المبالغ المرصودة للخدمات الطبية الملكية ولوزارة الصحة، علما أن العبء الذي تقوم به الخدمات يقدر بـ 38% وعبء وزارة الصحة يقدر بـ42%، بحسب قوله، معربا عن أمله في أن يقوم المبلغ المرصود للقطاع الصحي بمعالجة الوضع الصحي وأن يساعد في الوصول لتأمين صحي شامل.
وقال إن الحكومة تتأخر في ردودها على الأسئلة النيابية، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا نيابيا منذ 3 سنوات ولم يحصل على إجابة وافية حتى الآن.

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