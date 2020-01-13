النائب القاضي يطالب بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

محمود الطراونة

عمان – أكد النائب مازن القاضي على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، في كلمة ألقاها في جلسة نيابية صباحية اليوم الاثنين، عن كتلة الحداثة والتنمية.

وطالب القاضي، في الجلسة التي كانت برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة وبحضور هيئة الوزارة، بالاهتمام بالمؤسسة الوطنية السيادية، كمطلب يحتاجه الشارع والسلطة.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه مجلس النواب اليوم مناقشاته لقانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لليوم الثاني على التوالي في جلستين صباحية ومسائية.

وقال القاضي إن هناك “معلبات متعفنة في الإدارة” تتلاعب بالاستقرار العام وتعذي الإحباط والاحتقان، ولا يجوز ترك الحبل والاستسلام لحالة الكسل والخمول”.

وأضاف: “آن الأون أن نلعب على قواعد جديدة نظيفة، تضع حدا للمغامرين والمراهقين، الذين سحبوا من رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب، بسبب غرورهم على المواطنين والقانون وأحيانا على الدستور من خلال خطاب استعلائي ومختل يرهق الروح الوطنية”. دون أن يوضح ما المقصود من كلامه.