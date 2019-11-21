النائب المومني توجه سؤالا للحكومة حول المناهج

محمود الطراونة

عمان- طالبت النائب الدكتورة صفاء المومني بمعرفة أعضاء المركز الوطني للمناهج واختصاصاتهم ومؤهلاتهم وكيفية اختيارهم.

واستفسرت المومني، في سؤال وجهته الى وزير التربية والتعليم عن تكلفة المناهج لهذا العام وتكلفة المناهج المترجمة متسائلةً عن سبب ترجمة مناهج العلوم والرياضيات للصف الأول والرابع؟ ومن طرح فكرة ترجمتها؟ وهل كان المنهاج السابق لهذه الصفوف غير ملائم؟.

وسألت المومني “ماهي المواصفات الموجودة في منهاج كولينز دون غيره حتى يتم إقراره؟”، مطالبةً بتزويدها بتقرير وتوصيات اللجنة الفنية في وزارة التربية والتعليم عن منهاج كولينز وماذا عملت الوزارة بهذا التقرير وتوصياته؟.

كما تساءلت “هل تم تقييم او تنقيح المناهج قبل إقرارها؟ ومن هي اللجنة التي قامت بذلك؟ وماهي توصياتها وسلسلة إجراءاتها؟.

ودعت المومني الى تزويدها بنسخة عن العطاء، ومن هي الجهة التي أشرفت على العطاء؟ وهل تم طرحه في الصحف الرسمية؟ وهل عُرض العطاء على مجلس التربية؟ وهل وافق عليه ام تم رفضه ومن يتحمل التكاليف الباهظة الثمن لمنهاج كولينز في حال تم إتلافه؟.

وطالبت ايضاً بمعرفة الجهة التي وضعت مواصفات الكتاب الذي تم طباعته.