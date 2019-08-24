النائب درابسة: وجهاء ونواب الرمثا لم يتبلغوا عن أي لقاء حكومي

أحمد التميمي

الرمثا- قال النائب عن لواء الرمثا جودت درابسة إن وجهاء ونواب الرمثا لم يتبلغوا عن أي لقاء حكومي لطي ملف الاحتجاجات التي وقعت في الرمثا على خلفية قرارات الحكومة التي من شأنها التضييق على المواطنين وسكان اللواء الذين عاشوا 8 سنوات تحت الضغط وإغلاق الحدود.

وأكد الدرابسة أن الأوضاع في الرمثا طبيعية وجميع الطرق مفتوح وجميع المحال التجارية فاتحة أبوابها.

وأشار الدرابسة إلى أن سكان اللواء والبحارة يطالبون منذ شهور بحصر إجراءات التفتيش في مركز حدود جابر على جهة واحدة والسماح لهم بإدخال كروزين سجائر والثالث يتم جمركته، إضافة إلى أن هناك أكثر من 500 سائق سفريات يعملون على خط سورية الأردن تم منعهم من الدخول إلى سورية لمدة 4 شهور لمخالفات جمركية ارتكبوها، مما تسبب بقطع أرزاقهم.