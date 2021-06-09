النائب رمزي العجارمة يؤدي القسم الدستوري خلفا للنائب المفصول أسامة

جهاد المنسي

عمان- أدى المرشح في الانتخابات النيابية الأخيرة رمزي العجارمة والذي يلي النائب المفصول أسامة في عدد الأصوات، اليوم الأربعاء، القسم كنائب عن الدائرة الخامسة في العاصمة، وذلك سنداً لأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يتضمن القسم النص التالي دون زيادة أو نقصان: “اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام”.

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، وكتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (معاد من مجلس الأعيان)، وكذلك تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة غير العادية لمجلس الأمة اعتباراً من غد الخميس.

وكانت صدرت إرادة ملكية بفض الدورة غير العادية لمجلس الامة التاسع عشر اول من امس اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق للعاشر من شهر حزيران (يونيو) الحالي.

وكانت الدورة غير العادية بدأت في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وبحسب الدستور فإن الدورة سواء أكانت عادية ام غير عادية تستمر لمدة 6 اشهر، ويمكن عقد دورات استثنائية خلال الفترة منذ فض الدورة وحتى الاول من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.