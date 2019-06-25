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النائب زيادين في مجلس أوروبا: لن نقبل إلا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس

منذ 14 دقيقة
النائب قيس زيادين

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عمان-الغد- خاطب النائب قيس زيادين اللجنة السياسية في مجلس اوروبا امس مؤكدا على ان الادارة الاميركية تعبث بالشرق الاوسط من خلال ادوات مكشوفة و تعمل بشكل فاضح على حماية مصالح الكيان الصهيوني في الاقليم على حساب اصحاب الارض و الحق. موكدا ان اي حل لا يضمن دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس هو حل ساقط و فاشل .

و اكد الاخير على الثوابت الاردنية و الكلات الثلاث التي اطلقها جلالة الملك و طالب الاتحاد الاوروبي و دول اوروبا باخذ مواقف حاسمة بهذا الصدد. و اكد ايضا على ان حق العودة بالنسبة للفلسطينين و الاردنيين مقدس، و انه لن يقبل اي من الشعبيين العربيين تصفية القضية الفلسطينية على حساب اي دولة، و اضاف ان الادارة الاميريكية الراهنة تحاول الضغط على الاردن بطرق غير مقبولة ابدا.
وختم قائلا” “لن نرضى بصفقة القرن و لن نرضى بالغطرسة الصهيونية بالمنطقة”.

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