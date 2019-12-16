النائب زيادين يلتقي برئيسة جورجيا على هامش اعمال مؤتمر مجلس اوروبا

الغد– التقى النائب قيس زيادين مقرر لجنة الشؤون الخارجية بشكل مختصر رئيسة جورجيا سالومي زورابيشڤيلي و رئيس مجلس النواب الجورجي ارتشيل تالاكڤادزا على هامش اعمال مؤتمر لمجلس اوروبا المقام في العاصمة الجورجية تبليسي.

و هنأ زيادين الرئيسة الجورجية و الشعب الجورجي بعيد الميلاد المجيد و رأس السنة الميلادية و تطرق الى مسار الحج المسيحي في الاردن و ضرورة فتح افاق جديدة خصوصا على الصعيد السياحي و ضرورة ترتيب لقاءات مع لجنة السياحة النيابية في هذا المجال لتحفيز السياح من جورجيا و دول الجوار لزيارة الاردن و موقع المغطس .