الموجز

النائب زيادين يلتقي مسؤول الملف السياسي الأردني بالاتحاد الأوروبي

منذ 3 ساعات
النائب قيس زيادين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد- التقى النائب قيس زيادين بالمسؤول عن الملف السياسي الاردني في الاتحاد الاوروبي فرانشيسكو بريسوتي امس في العاصمة البلجيكية بروكسل.
و ثمن النائب زيادين عمق العلاقات البرلمانية الاردنية مع الاتحاد الاوروبي.
واضاف زيادين ان الاردن متمسك بلاءات الملك الثلاث، موكدا ان الاردنيين واحرار العالم لن يرضو الا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس وبالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هناك.
واكد زيادين ان ما تقوم به ادارة ترامب والكيان الصهيوني من سياسات في منطقة الشرق الاوسط واخرها نقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على منطقة الجولان السورية العربية لن يؤدي الا الى المزيد من الاحتقان والويلات في المنطقة.
بدوره، اكد بريسوتي على تمسك الاتحاد الاوروبي بحل الدولتين وثمن التعاون بين البرلمان الاردني والاتحاد الاوروبي.

مقالات ذات صلة

“ثقافة إربد” تستضيف فرقة “ابن عربي” المغربية للإنشاد الديني

منذ أسبوع واحد

اختتام دورة عن التحويل الآمن لحالات العنف

منذ أسبوعين

وسام إمبراطوري ياباني لوزير الخارجية السابق ناصر جودة

منذ أسبوعين

“البلسم”: أكثر من 2500 استفادوا من الخدمات العلاجية المجانية

منذ 3 أسابيع
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock