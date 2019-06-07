النائب زيادين يلتقي مسؤول الملف السياسي الأردني بالاتحاد الأوروبي

الغد- التقى النائب قيس زيادين بالمسؤول عن الملف السياسي الاردني في الاتحاد الاوروبي فرانشيسكو بريسوتي امس في العاصمة البلجيكية بروكسل.

و ثمن النائب زيادين عمق العلاقات البرلمانية الاردنية مع الاتحاد الاوروبي.

واضاف زيادين ان الاردن متمسك بلاءات الملك الثلاث، موكدا ان الاردنيين واحرار العالم لن يرضو الا بدولة فلسطينية عاصمتها القدس وبالوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هناك.

واكد زيادين ان ما تقوم به ادارة ترامب والكيان الصهيوني من سياسات في منطقة الشرق الاوسط واخرها نقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على منطقة الجولان السورية العربية لن يؤدي الا الى المزيد من الاحتقان والويلات في المنطقة.

بدوره، اكد بريسوتي على تمسك الاتحاد الاوروبي بحل الدولتين وثمن التعاون بين البرلمان الاردني والاتحاد الاوروبي.