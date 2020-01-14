النائب طعيمة: البرامج الحكومية خالية من أي حديث عن القطاع الزراعي

محمود الطراونة

عمان- قال النائب فوزي طعيمة إن برنامج الحكومة لم يتضمن أي حديث عن القطاع الزراعي الذي هو رافعة الاقتصاد، كما لم يصدر أي حديث عن إحصائيات التعليم العالي.

جاءت كلمة طعيمة في مجلس النواب صباح اليوم خلال مناقشاته للموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، وذلك لليوم الثالث على التوالي في جلسة تعقد في الأثناء برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

ودعا إلى حوار وطني معمق وبرنامج تنفيذي يستدعي التنسيق بين وزارات الثقافة والتربية والتعليم والإعلام وإيجاد فريق وطني ثقافي اجتماعي تربوي موازي للفريق الاقتصادي في الحكومة، كما دعا إلى “خفض ضريبة المبيعات وحث الحكومة عن عدم إدارة وجهها عن أوضاع الناس”.