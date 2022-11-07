النائب عطية يسأل الحكومة عن سبب عدم التجديد لمدير الضمان

عمان- الغد- طالب النائب خليل عطية من الحكومة اطلاعه على الأسباب التي أدت لعدم التحديد بمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة .

وقال عطية في سؤال للحكومة إنه “على الرغم من الانجازات التي تحققت في عهد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحله لا سيما زمن كورونا والاشادة من كافة الاطياف السياسية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني وحرصه على الحفاظ على المال العام لا سيما المشتركيين في الضمان الاجتماعي تفاجؤنا الحكومه باتخاذ قرار في جلستهاالتي عقدت يوم الأربعاء بتاريخ 2/11/2022 برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم تجديد عقد مدير عام المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي الدكتور حازم الرَّحاحلة”.

وقال: “واستناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي لرئيس الوزراء : ما هي الأسباب الحقيقية والخطيرة وراء اتخاذ قرارمجلس الوزراء بجلسته التي عقدت يوم الأربعاء بتاريخ 2/11/2022 برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بعدم تجديد عقد مدير عام المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي الدكتور حازم الرَّحاحلة ؟ وما هي المدة المتبقيه على انهاء العقد الموقع بين المؤسسة العامه للضمان الاجتماعي ومدير عام الضمان الاجتماعي ؟ وما هي كلف دفع المستحقات عن المدة المتبقيه جراء انهاء العقد قبل حلول موعد انهاؤه وذلك على خزينة الدولة ؟ مطالبا تزويده بالعقد المبرم مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة ؟”.