النابلسي يبحث مع سفير المكسيك الاهتمام المشترك في مجالي العمل الشبابي والرياضي

عمان – الغد – التقى وزير الشباب محمد النابلسي في مكتبه اليوم، سفير المكسيك لدى المملكة روبيرتو رودريغيز، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالي العمل الشبابي والرياضي.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، باحثين سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي فيما بينهما من خلال تبادل الخبرات في مجالي العمل الشبابي والبرامجي لإقامة برامج شبابية مشتركة وتعزيز العلاقات الشبابية والتبادل الثقافي بما يحقق مصالح وطموحات الشباب في البلدين.

وأشار النابلسي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود، مؤكداً أهمية إنشاء برامج شبابية مشتركة والإطلاع على التجارب والنماذج المؤسسية الشبابية والرياضية في كافة دول العالم، للاستفادة من تجاربها ونقلها للشباب والعاملين معهم ليصار إلى إنشاء برامج وأنشطة شبابية مستقبلية مشتركة تلبي آمال وطموحات الشباب الأردني من خلال استحداث برنامج تعلم اللغة الاسبانية ليمكن الشباب الراغبين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الحكومة المكسيكية.

من جهته، أكد رودريغيز أهمية تبادل الخبرات والتجارب الشبابية بين البلدين من خلال إنشاء برامج مشتركة منها برنامج للغة الأسبانية، والتبادل الثقافي والأكاديمي، مشيداً بدور وزارة الشباب وبالنقلة النوعية في برامجها المقدمة للشباب، خصوصاً في ظل الوضع الوبائي الحالي الذي تشهده دول العالم أجمع، من خلال مبادراتها ومشاريعها وأنشطتها التي قُدمت للشباب والشابات على الصعيدين المؤسسي والبرامجي، مبدياً رغبته في إنخراط الشباب المكسيكي في برامج وأنشطة الوزارة الكترونيا لتعزيز الاندماج.