النابلسي يلتقي فريق شبابي أردني فاز بجائزة عالمية

عمان – الغد – التقى وزير الشباب محمد النابلسي اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة فريق مشروع “أمتعة” أحد المشاريع الفائزة بالملتقى الوطني للرياديين والمبتكرين الشباب 2020 – أحد مبادرات وزارة الشباب، أول فريق عربي أردني يفوز بمسابقة “هلت برايز” العالمية، التي تعد أضخم مُسرع أعمال للريادة والشركات الناشئة في العالم لطلبة الجامعات، والذي يجمع أكثر من ٢٥٠ ألف طالب و٣ آلاف جامعة سنوياً للمنافسة على استثمار مادي يصل لمليون دولار أمريكي.

وهنأ النابلسي الفريق الشبابي بمناسبة فوزه بالجائزة التي اعتبرها خطوة وإنجازا كبيرا جداً يتحقق بسواعد شبابية أردنية ريادية، تبنت مفهومي الريادة والابتكار نهجاً لها، وخصوصاً في ظل التنافس الكبير في عالم الشركات الناشئة.

وقال النابلسي، إن الأردن بسواعده الشبابية ما زال يقدم أفكاراً ومشاريع ريادية ناجحة بالرغم من قلة إمكانياتها المادية إلا أنها استطاعت وفي وقت قصير إثبات نفسها كقوة فكرية ذات قيمة تنافسية نافست كبرى شركات العالم، تساهم في تقليل نسب البطالة داخل المجتمع من توظيفها الشباب الأردني، بمشاريع شبابية رأس مالها فكرها الريادي.

وأكد النابلسي أهمية توحيد الجهود من كافة مؤسسات الدولة لدعم الشباب وتقديم كافة الأمور التي يحتاجونها سواءً من الناحية البرامجية أو التقنية أو اللوجستية أو المادية، نظراً للطاقات والإبداعات والأفكار التي يتمتع بها شباب الأردن، لمحاولة إيصالهم وتشبيكهم مع كافة القطاعات حسب توجهاتهم لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم المستقبلية بوقت قصير من خلال تقديم كافة التسهيلات لهم.

وثمن فريق “أمتعة” جهود وزارة الشباب وتقديرها لكافة شباب المملكة، من خلال برامجها وأنشطتها التي وضعتهم على أول درجات عالم الشركات الناشئة من خلال دعمها مادياً وعملياً، داعين اقرانهم من الشباب والشابات إلى البدء في تحقيق وتجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع، مشيرين إلا أن النجاح يبدأ بفكرة ولا شئ مستحيل طالما وُجدت الإرادة .

ويذكر ان “أمتعة” بدأت قبل سنة بفكرة منصة إلكترونية تشبك أصحاب البضائع مع المسافرين الذين لديهم مساحة زائدة في حقائبهم لإتاحة استئجارها والنقل من خلالها بمقابل مادي، توفر على المُرسلين تكلفة الشحن لنسبة تصل إلى أكثر من ٥٠٪؜ ومن دون دفع أية رسوم اضافية، ويضم فريق أمتعة كل من أنس هياجنة، عبدالرحمن صدر، هاجر الخضور و عمر نوفل.