النابلسي يُطلق مبادرة “مركز صديق للحوار”

البلقاء – الغد – اطلق وزير الشباب “محمد سلامه” النابلسي اليوم الخميس مبادرة “مركز صديق للحوار” في مركز شابات البلقاء، والتي تنفذها وزارة الشباب بالشراكة مع مركز الحياة راصد بهدف تعزيز ونشر مبادئ الحوار والتماسك الاجتماعي بين الشباب. وتضمنت المبادرة إعادة تأهيل بعض مرافق المركز من قاعة وحديقة ومرسم وملتقى للحوار ليصبح المركز بيئة جاذبة ومشجعة للشباب والشابات يتسغلونها في القراءة والرسم والدورات التدريبية لممارسة نشاطاتهم وهواياتهم المختلفة.

وجال النابلسي برفقة مدير عام راصد الدكتور عامر بني عامر على المرافق المعاد تأهيلها واستمع لشرح مفصل حول مشروع شركاء من أجل الحوار، ومن الشابات عن آرائهن وأفكارهن لتطوير البرامج والأنشطة المقدمة لهن من الوزارة .

وتخلل الاطلاق جلسة حوارية مع عدد من الشابات، تطرقن إلى أهمية ودور مراكز الشباب والشابات في تعزيز الحوار وإيجاد مساحة آمنة للشباب والشابات لمارسة نشاطاتهم، والآثار الإيجابية من وجود مراكز صديقة للحوار لما بعد جائحة كورونا ، كما تحدث الحضور عن الدور المأمول من وزارة الشباب لزيادة إقبال الشباب على المراكز الشبابية اضافة الى اقتراح بعض البرامج والأنشطة التي تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.

وقال النابلسي خلال الجلسة الحوارية إن الوزارة ستعمل على رفد منتسبي المراكز الشبابية بالبرامج والأنشطة التأهيلية والتمكينية التي تتناسب مع كل فئة عمرية على حدة، لافتاً إلى أهمية الحوار البناء الذي يعمل على تقريب وجهات النظر وينمي الفكر الشبابي ويخلق جيل من قادة الحوار المجتمعي متقبل للآخر، وواعٍ بأهمية ومبدأ الحوار في بناء المجتمعات والمساهمة في صنع القرارات مشيداً بالمبادرة والقائمين عليها.

وأكد النابلسي أن الوزارة ومن خلال الدراسة التي تعمل عليها حالياً والتي تُعنى بالمراكز الشبابية ستعمل على إنشاء وتطوير برامجها ومهارات العاملين مع الشباب لتتناسب مع التطور البرامجي والمؤسسي على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على دور الشباب في اختيار وتحديد البرامج التي تعنيهم من خلال مشاركتهم في صياغة الأنشطة والبرامج التي تخصهم.

وشدد النابلسي على أهمية الديمومة والاستمرارية والمتابعة من قبل الشباب والشابات للوصول إلى مخرجات البرنامج في ترسيخ نهج الحوار بين الشباب.

من جانبه أكد مدير عام راصد عامر بني عامر على استعداد راصد تقديم كافة الدعم لمصنع القيادات الشبابية وزارة الشباب، للارتقاء والنهوض بالواقع البرامجي الشبابي المقدم للشباب.