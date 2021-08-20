الناتو: أولويتنا إتمام إجلاء رعايا دول الحلف من أفغانستان

عمان – أكد وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن أولويتهم الحالية في أفغانستان تتمثل في إتمام إجلاء رعايا دولهم والأشخاص الذين تعاونوا معهم بأمان، مشددين على تصميمهم الاستمرار في حماية أمن مطار كابول طيلة فترة عمليات الإجلاء.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة آكي الإيطالية، صدر عن وزراء خارجية الحلف الذين عقدوا اجتماعاً استثنائياً عبر الفيديو اليوم الجمعة، لبحث تطورات الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وعبر رؤساء الدبلوماسية الأطلسية عن قلقهم العميق تجاه التقارير الواردة بشان وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم وأعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد، داعين السلطات الأفغانية الجديدة، دون تسميتها، إلى احترام القانون الدولي الإنساني ووقف العنف.

واضافوا، أن دولهم علقت مساعداتها للدولة الأفغانية بانتظار تنفذ السلطات الجديدة الشروط المطلوبة منها.–(بترا)