الناتو: الوضع في أفغانستان لا يمكن التنبؤ به

لندن- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف يعطي الأولوية لإخراج الأشخاص من كابول وأن يبقى المطار مفتوحا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة تصريحات عن ستولتنبرج، أكد فيها أن الوضع في أفغانستان لا يزال صعبا ولا يمكن التنبؤ به، مضيفاً أن التحدي الرئيسي الذي نواجهه وصول الناس إلى مطار كابول”.

هذا وقد حث الحلف طالبان على السماح بعمليات الإجلاء من أفغانستان، متعهدا أن يواصل الحلفاء “التنسيق عن كثب” فيما يتعلق بهذا المجال.

وجاء الإعلان المشترك للدول الثلاثين الأعضاء في الحلف في أعقاب مؤتمر عقد عبر “الفيديو” لوزراء الخارجية، لمناقشة جهود الإجلاء والخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها.