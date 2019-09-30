الناجحون في فحوصات “4-5” دان للتايكواندو – فيديو

عمان -الغد – أعلن اتحاد التايكواندو، أسماء المدربين الناجحين في فحوصات الترقية 4-5 دان، والتي جرت الأحد في صالة اتحاد اللعبة، وأشرفت عليها اللجنة المكونة من قبل اتحاد اللعبة والتي ضمت: معدي خليل، طارق اللبابيدي، جمال الصقور، محمد الزعبي، مصطفى البحيري، تيسير أبو لبدة، ورئيس لجنة الفحوصات أنيس العطاري.

وأشاد المدرب طارق اللبابيدي بمستوى الفحص، واصفا اياه بالأفضل عن كل الفحوصات السابقة، بينما قال رئيس لجنة الفحوصات أنيس العطاري، ان الفحص كان غاية في الروعة نظرا لالتزام المدربين بالإستعداد الأمثل والروح الرياضية العالية خلال أداء الفحوصات.

أما رئيس اللجنة الفنية تيسير أبو لبده، فقال أن التايكواندو الأردنية وصلت الى مستوى الإحتراف والمهنية العالية، وأصبح المدربون يعملون على رفع مستواهم الفني من أجل تهيئة أجيال قادرة على المنافسة بقوة في الميادين المحلية والعربية والدولية.

الناجحون في فحص الترقية 4 و5 دان

– الحزام الأسود 5 دان: ربى عبدالرحمن الطرمان، أحمد محمد الشراري، صدام أحمد العساف، معتز شحدة منصور، عبدالرحيم محمد الشنطي، محمود سعيد الشيوخ، فيصل قاسم الخضير، عمر أنيس العطاري، يوسف فارس عايش، سلامة أحمد الزواهرة، أيوب زيد العجلوني، نجيب يوسف إبراهيم، أكثم جهاد الديك، تالا سامي هداية، روان فتحي الجابري، أحمد علي المصري، خالد يحي علقم، مهدي علي رباح، محمد يحي علقم، ريتا مروان أبو رمان، أيمن عاطف خزاعلة، طارق محمد الشوا، محمد عدنان خليفة.– الحزام الأسود 4 دان: أيمن خيري حرزالله، محمد رعد المناصير، مهند عبد المعطي شيحان، محمد أمين أبو حجر، إيهاب خالد المصلح، سبأ جمال الصقور، ولاء عاطف الشبلي، رهف أحمد سرور، نانسي عمر أبو بدر، صبا مشهور البقور، ديما عماد زقلام، مريم حسين الشيخ، حلا محمود الصقور، محمد إبراهيم أبو زيد، هادي أحمد بدر، سامر محمد مقابلة، حسن أحمد الشبول، بلال عبدالله محمد، معين كاسب عنيزات، ثامر محمد الزعبي، أحمد علي فرحان، علي ساري الشراب، زايد محمد إدعيس، أحمد محمد إدعيس، قيس صالح محمد، عبدالله مرزوق النعيمي، يزن مازن عبدالنبي، أحمد عودة بني عامر، عبد الهادي أمين شحادة، صهيب محمد بني ياسين، سامر سليمان عودة، يحيى خالد الزعبي، محمد سمير أبو شرخ، محمود عطية إرشيدات، محمد إبراهيم الشبلي، خالد وليد الدردور، محمد سليمان المساعيد، علي ظاهر بشاتوة، عبدالله رائد الغنيمين، أنس درويش العزازي، معاذ نواف حمد، محمد عمر نور، تامر محمد الزعبي، محمد خالد تنيرة، ريناتا مروان أبو رمان، وعد عمر العساف.

عصفور ينال 8 دان

نال مدرب المنتخب الوطني السابق يوسف عصفور، الحزام الأسود 8 دان، حيث أعلن اتحاد الكيكوان النتائج يوم الخميس الماضي، وكان عصفور قد تقدم لفحص الترقية خلال شهر أب (اغسطس) الماضي، وهو الأردني والعربي الوحيد بين المتقدمين للفحص والذين بلغ عددهم أكثر من 30 مدربا عالميا.

مواعيد فحوصات 6-7 دان

أعلن اتحاد التايكواندو عن موعد فحص 6-7 دان، والذي سيعقد في صالة اتحاد اللعبة يوم التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وإشترط الاتحاد على المتقدمين للفحص، حضور الدورة التدريبية التأهيلية التي يعقدها الاتحاد في صالته خلال الفترة من 26 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ولغاية السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وحدد موعد فحوصات الأحزمة السوداء (واحد دان) يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.