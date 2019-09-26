النادي الأهلي يحتفي بالذكرى 75 لتأسيسه – فيديو

محمد عمّار

عمان – مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال؛ رئيس المجلس الأعلى لرياضات الدفاع عن النفس، والرئيس الفخري للنادي الأهلي، رعى وزير الثقافة الأسبق نبيل شقم؛ الحفل الكبير الذي أقامه النادي، الأربعاء، في مقره، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس النادي.

الحفل بدأ بالسلام الملكي، وقدمت فرقة النادي فقرة فنية تحكي التراث الشركسي، إلى جانب وصلة غنائية باللغة الشركسية، كما تم عرض فيديو يتحدث عن مسيرة النادي، وقدم رئيس النادي المهندس عمر شقم، كلمة رحب من خلالها بمندوب سمو الأمير الحسن، وبضيوف النادي الذين حضروا لهذه المناسبة، مشيرا إلى أن النادي يهتم بكافة الفئات العمرية لمحاربة آفات العصر من التدخين والمخدرات والإرهاب، وأن هناك أكثر من ألف لاعب في مختلف الرياضات، إلى جانب العديد من البرامج الثقاقية من اجتماعات وندوات، وعرض شقم تصورا لبناء مجمع تجاري ليدر دخلا على النادي، نظرا للتكاليف المالية الباهظة والتي وصلت إلى مليون و200 ألف دينار سنويا، مستذكرا رؤساء النادي الذي تعاقبوا على رئاسة النادي.

وأضاف شقم في كلمته: “أن النادي الأهلي تأسس في العام 1944، ومارس أغلب الرياضات، وأبرزها لعبة كرة السلة، حيث نال لقبها 23 مرة آخرها في العام الماضي، حيث يعتبر النادي أكثر الأندية الأردنية تتويجا بلقب كرة السلة، إلى جانب العديد من مشاركاته الخارجية والتي رفع من خلالها علم الوطن في المحافل العربية والدولية، كما مارس النادي لعبة كرة اليد، ويعتبر من أوائل الأندية في المملكة، محققا لقب الدوري 28 مرة وحقق بطولة الكأس 13 مرة، والسوبر 9 مرات، ونال وصافة بطولة آسيا العام 1998، إلى جانب العديد من المشاركات الخارجية”.

وأضاف شقم، أن النادي يمارس لعبة كرة القدم منذ التأسيس وحقق بطولة الدوري 8 مرات، وهو ثالث نادي تحقيقا للقب، ونال آخر القابه في الموسم 2016 بلقب كأس الأردن وكأس الكؤوس العام 2017، الى جانب مشاركته في كافة بطولات الفئات العمرية، كما أدخل النادي لعبة الرجبي ضمن برامجه الهادفة، وذلك في العام 2017، وحقق فريق الشباب تحت 20 سنة بطولة الدوري، وشارك خارجيا في بطولة دبي لسباعيات الرجبي ذات العام.

كما تم تكريم رعيل البدايات من رؤساء الأندية السابقين، الراحل رفعت المفتي، الراحل سامي أيوب تيف، الراحل خليل جليل جانبيك، الراحل مشهور قناش، الراحل سيف الدين عثمان، الراحل عبدالقادر طاش، الراحل حسني قاشوقة، الراحل إسحق علي رضا، الراحل منير بلقر، الراحل سيف الدين مراد، الراحل إبراهيم جنكات، عدنان نغوي، محمد خير مامسر، الراحل سعيد شقم ويحيى بيشه، حيث تم توزيع الدروع التقديرية.

وحضر الاحتفال أمين عمان السابق عقل بلتاجي، ومدير شركة زين فهد الجاسم، ورئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان، ومدير عام شركة كوكا كولا الأردنية جيم كندمي، ومدراء البنوك ورؤساء الأندية والعديد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ومدربي الفرق الرياضية المختلفة في النادي الأهلي.

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