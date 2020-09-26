“الناس للناس”.. شباب يسددون فواتير الكهرباء والمياه عن الأسر العفيفة

معتصم الرقاد

عمان- بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها بعض العائلات الفقيرة والمحتاجة، أطلق عدد من الشباب مبادرة “الناس للناس” لسداد فواتير الكهرباء والمياه لسيدات لا معيل لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أحد أعضاء فريق المبادرة رشا الإمام “إن إطلاق مبادرة لمساعدة السيدات اللواتي لا معيل لهن جاء من طبيعة الشعب الأردني وطيبته بالوقوف صفا واحد مع بعضه بعضا، حتى يبقى قويا ومتماسكا كما عهدناه”.

وأضافت الإمام “العديد من العائلات في مجتمعنا تمر بأوضاع صعبة، وخاصة مع جائحة كورونا، وهذا يتطلب الوقوف صفا واحدا، وعليه نحن كمجتمع أردني واجبنا أن نساعد هذه العائلات بأقل ما يمكن تقديمه من مواد غذائية، ودفع جزء من فواتير الكهرباء والماء عن هذه العائلات”. وأطلقت فكرة مبادرة “الناس للناس” لتأخذ من اسمها نصيبا، لتترجم تماسك الشعب الأردني، وليأخذ القائمون على المبادرة على عاتقهم الوقوف بجانب الأسر المحتاجة وفي المناطق الأقل حظا، وذلك بتقديم الطرود الغذائية لتكفي حاجتهم في أزمة وباء كورونا، بحسب أحد أعضاء الفريق باسم العمايرة. وأشار العمايرة إلى أن “الهدف الرئيسي هو؛ لا شهرة ولا مال.. ولا أي شي من الأشياء اللي الناس بتحكي فيها.. أنا هدفي اقتصاد بلدي وحماية مجتمعي، بأن يبقى اقتصادنا كما كان وأفضل”.

وعن طبيعة المساعدات، تقول عضو في الفريق شيماء العمري “نقبل تطوعات ليست مادية بل عينية، ونحن فريق المبادرة نقوم بإيصالها الى العائلات المحتاجة خدمة للوطن وللشعب، حتى الفواتير يتم تسديدها من المتبرع نفسه”.

وأكدت المتطوعة العمري “سيستمر فريق المبادرة ببذل أقصى جهد من خلال العمل، والاستمرار بتقديم مختلف المساعدات خلال العام الحالي لمساعدة العائلات العفيفة، بتقديم ما يمكن من وسائل التدفئة والصوبات والحرامات والمواد الغذائية في فصل الشتاء والبرد القارس”.

وقالت العضو في المبادرة رشا الإمام “حاول الفريق مع بعض الشباب تأمين بعض احتياجات العائلات المستورة من غذاء ودواء وإيصال الكهرباء والمياه الى هذه العائلات بعد انقطاعها”، مؤكدة أن رؤية الوضع المعيشي والاقتصادي تتطلب من جميع الشباب المقتدرين تقديم أبسط مقومات الحياة لهذه العائلات التي تفتقر الى أدنى مقومات الحياة البسيطة.

مبينة “وتواجهنا نحن أفراد في الفريق بعض الصعوبات المادية والمعنوية لإيصال احتياجات الناس للذين هم أشد فقرا، لنؤكد أن رسالة المبادرة هي التكافل الاجتماعي، ليصبح مجتمعنا وبيتنا الأردني يدا واحدة”.