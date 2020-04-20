الناس يصوتون

هآرتس

عاموس هرئيل

صباح أمس، للمرة الأولى منذ شهر، سجلت اختناقات مرورية في شارع ايلون في الطريق إلى تل ابيب. رجال الشرطة الذين واصلوا الوقوف في الحواجز في عدد من شوارع البلاد ظهروا عاجزين قليلا. الإسرائيليون صوتوا بالأرجل: فعليا الاغلاق انتهى والدولة انتقلت إلى مرحلة جديدة في مكافحة الكورونا. خطاب بنيامين نتنياهو وجلسة الحكومة الليلية التي جاءت في اعقابه اشارت الى اجتياز العقبة الكأداء. لوزراء وموظفين ربما بدا أنهم يسيطرون على الوضع بواسطة بيانات وتعليمات. فعليا، الجمهور موجود عميقا في اليوم التالي، يفكر باستراتيجية الخروج من الازمة.

الفيروس حاضر في حياتنا وسيبقى في الخلفية، كما يبدو، لفترة طويلة. ولكن منذ اللحظة التي اعلن فيها عن تسهيلات كبيرة في الاغلاق ردا على توقعات المواطنين، مشكوك فيه أن يكون لدينا هنا طريق للعودة. الامور تجري بسرعة، البث التلفزيوني أمس سمع فجأة وكأنه يتم تحريره على أيدي البروفيسور يورام ليس. الثمن اليومي للوباء ممثل بحياة الناس تم وضعه جانبا. الناس تحدثوا عنه مثل الحديث عن وفيات يومية اخرى، بسبب مرض السرطان أو غيره. وبدلا منه يتم اظهار الاضرار الاقتصادية التي ترتفع بصورة كبيرة التي يتسبب بها الكورونا.

يجري هنا تغيير نفسي كبير، يذكر قليلا بالإعلان عن وقف اطلاق النار في نهاية عملية عسكرية. الحكومة ما زالت تقول للمواطن بأنه يجب عليه الحذر، وربما ستكون هناك قيود وتشديدات. ولكنه اصبح مستعدا لايام السلام.

الفرق عن الحرب هو بالطبع أن الكورونا هو عدو لا يمكن ردعه أو تخويفه. في إسرائيل يجري الخروج من الإغلاق في موازاة عدد من الدول الأوروبية التي كانت فيها إصابات الفيروس محدودة مثل المانيا والنمسا والدول الاسكندنافية. عملية التغيير تجري من خلال قيود. وسائل كبح – الحفاظ على مسافة، كمامات – ستستمر. يمكننا الأمل بأن معظم السكان سيمتثلون للتعليمات.

كل ذلك مرتبط بصعوبات كثيرة وبأخذ مخاطرة واضحة. مجموعتان كبيرتان من السكان بقيتا تكافحان وحدهما، في حين أن الدولة لا توفر لها أي حلول مناسبة. أبناء الـ 67 فما فوق مطلوب منهم البقاء في البيوت، وتتم توصيتهم بالامتناع عن الالتقاء مع الآخرين دون أي موعد نهائي أو رزمة مساعدة مناسبة. الأشخاص الأكثر شبابا ذوي الأمراض المزمنة، يجب عليهم أن يقرروا هل يقومون بالمخاطرة: هل يخرجون إلى الخارج مع المعرفة أنه يمكن أن يصابوا وأن “يتضرروا بصورة شديدة” أو أن يتحصنوا في البيوت وربما أن يفقدوا اماكن عملهم؟.

“مرحلة الصد في الصراع ضد الفيروس انتهت بنجاح نسبي”، قال أمس للصحيفة شخص يشغل وظيفة رئيسية في تركيز وتحليل المعلومات عن الكورونا. “السؤال هو كيف يمكن الانتقال من هنا إلى الحياة الطبيعية مع احتمالية بالحد الأدنى لتفشي جديد للمرض”. في عدد من دول شرق آسيا، التي كانت أول من واجهت الكورونا، وعدد منها يبدو أنها خرجت من الازمة، حدثت في الأسبوعين الأخيرين زيادة في عدد الإصابات نتيجة مسافرين جاءوا من الخارج.

في الأسبوعين القادمين، العدوى والوفيات كما يبدو لن تكون مرتفعة بشكل خاص. هذا سيكون نتيجة للإغلاق في الأسابيع الاخيرة. هذا ما يقوله البروفيسور ليس ومن يؤيدونه. “لولا أننا اتبعنا هذه السياسة لكان لدينا اغراق للمستشفيات، وكنا سنتكبد مئات من الوفيات. أنا أخشى من أنه اذا كانت المعطيات منخفضة لاسبوعين آخرين، فانه سيتطور ضغط جماهيري كبير من اجل رفع باقي القيود. وبالذات حينها يمكن أن نفقد السيطرة ونكتشف بعد ذلك بأن الفيروس قد انتشر مرة اخرى”.في هذه النقطة الاستعداد الإسرائيلي يعاني من النقص. نسبة الفحوصات اليومية تجاوزت الـ 10 آلاف، لكن التقدير الآن هو أنه سيمر أكثر من شهر إلى حين تتم مضاعفة الوتيرة إلى 20 ألفا. سلسلة الفحوصات تمثل نقطة ضعف اخرى. “من السعال الأول للمريض الجديد وحتى عزله يمر وقت طويل جدا. اذا مر أسبوعين فانه سيكون قد أصاب بالعدوى محيطه وربما مرة اخرى سنضطر الى فرض الإغلاق على المدينة.