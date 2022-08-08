“الناشئات”.. نسق تصاعدي ومؤشرات إيجابية بدوري “سلة” السيدات

خالد العميري – يسير المنتخب الوطني للناشئات تحت 18 سنة لكرة السلة في نسق تصاعدي مميز، وذلك خلال مشاركته في دوري أندية الدرجة الممتازة للسيدات 2022، إلى جانب أندية؛ شباب الفحيص والأرثوذكسي والرياضي أرامكس.

وتأتي مشاركة منتخب الناشئات في النسخة رقم 26 من بطولة دوري السيدات، ضمن الرؤية المستدامة لاتحاد كرة السلة في توفير عدد من المباريات أمام اللاعبات، لإكسابهن الخبرات اللازمة، تأهبا للمشاركة في المستوى الثاني من بطولة آسيا تحت 18 سنة التي تحتضنها الهند خلال الفترة من 5 إلى 12 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويقول المدير الفني لمنتخب الناشئات، يوسف الفقس، في حديثه لـ”الغد”: “لقد بدأ الفريق ينسجم مع سير الأداء في النسق التصاعدي، فلاحظنا ارتفاع معدل اللياقة البدنية للاعبات المنتخب وتطور أرقامهن الهجومية والدفاعية”، مشددا على سعيهم إلى بلوغ مستوى أفضل وثابت.

وأضاف: “نخوض مباريات ذات مستوى عال في مسابقة الدوري وبأجواء تنافسية، خاصة مع امتلاك فرق الفحيص والأرثوذكسي والرياضي نخبة من اللاعبات المحليات والمحترفات، لكننا سعداء بتحقيق الفائدة الفنية من المشاركة في مثل هذا النوع من المباريات”.

واستطرد: “هذه التجربة الأولى من نوعها، مفيدة للاعبات المنتخب الوطني من أجل التكيف مع ظروف اللعب تحت ضغط الجمهور، والشيء الأكثر أهمية أن هذه المباريات فيها اعتبارات النتائج، وبالتالي خلقنا حافزا نفسيا للاعبات من أجل التفكير بالفوز والقتال بالمباريات، بدلا من الاكتفاء بخوض المباريات الودية غير التنافسية”.

وأتم حديثه بالقول: “نريد أن نخوض بطولة آسيا في الهند بجاهزية كبيرة، فنحن نريد المنافسة على البطاقة التأهيلية وبناء فريق للمستقبل والوقوف على مستوانا بين فرق القارة”.

وعزز المنتخب الوطني للناشئات صفوفه بضم اللاعبات؛ جويل هلسة وليان قطيشات ونور المجالي ودانيا منصور وتالا الشعراوي وجوليا أبو عيد ورنا العدوان وتينا جنحو، إلى جانب دانيا منصور وسارة أبو شما ونيكول خوري وهند جمعة وتيا ساحلية وبشرى الهباهبة، حيث سيتم تجربة اللاعبات كافة قبل الوصول إلى القائمة النهائية المشاركة في بطولة آسيا بالهند.

وجاءت نتائج منتخب الناشئات في المرحلة الأولى من دوري السيدات حتى الآن مرضية قياسا باعتبارات الخبرة والمحترفات، فتعرضت الناشئات للخسارة من الأرثوذكسي (36-84)، (38-85)، (61-82)، وشباب الفحيص (42-80)، (35-72)، (45-61)، فيما فاز المنتخب على الرياضي أرامكس (69-63)، (59-31)، وخسر المباراة الأخيرة (43-64).

وخلال 9 مباريات خاضها المنتخب الوطني للناشئات حتى الآن في مسابقة دوري السيدات، فقد سجل “صقور السيدات” 428 نقطة وبمعدل 47.6 نقطة في المباراة الواحدة، كما بلغ إجمالي متابعات المنتخب 407 متابعات وبمعدل 45.2 متابعة، إلى جانب القيام بإجمالي 126 تمريرة وبمعدل 14 تمريرة لكل مباراة، مع قيامهن بـ109 سرقات للكرة وبمعدل 12.1 ستيل، و17 بلوك بمعدل 1.9 بلوك شوت، مع ارتكاب الفريق إجمالي 212 “تيرن أوفر” وبمعدل 23.6 في المباراة الواحدة.