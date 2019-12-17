“الناشئات” يحتل وصافة بطولة غرب آسيا

عمان – الغد – حصل منتخب الناشئات تحت 15 عاما، على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا، بعد تغلبه على فلسطين 5-1، في المباراة التي جرت أمس الإثنين على ملعب (البولو) في مدينة الحسين للشباب.

وتوج لبنان باللقب بعد أن حصد 9 نقاط، فيما حل المنتخب ثانياً بفارق الأهداف عن سوريا الذي استقر ثالثا بـ4، وفلسطين أخيراً دون نقاط.

وسلمت عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة ستيفاني النبر، وكل من الأمين العام سيزار صوبر، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، كأس المركز الأول والميداليات على المنتخبات الثلاثة، بالاضافة لتوزيع الجوائز الفردية حيث حصلت حارسة المنتخب هديل الزوايدة على افضل حارسة في البطولة.

وسجل للمنتخب: راما مازن (27، 80)، تولين شويات بالدقيقة 42، وسارة الطميزي بالدقيقة 57، وتقى غازي بالدقيقة 90+، فيما أحرز لفلسطين ميرال قسيس عند الدقيقة 49.

بدأ المنتخب الضغط منذ البداية، وكادت راما أن تفتتح النتيجة عند الدقيقة الثانية، بعدما أرسلت تقى عرضية نحوها، أبعدها المدافعون الى بر الأمان، واستمر الإستحواذ التام على الكرة مع زيادة القوة الهجومية، لكن دون ترجمة حقيقية للفرص، وصوبت تولين بقوة نحو المرمى، تمكنت منها الحارسة على دفعتين بالدقيقة 12.

وأرسلت بعدها حلا كرة طويلة نحو راما، التي انطلقت خلف المدافعين وواجهت حارسة المرمى، واستطاعت تسجيل الهدف الأول بعد ان سددت كرة زاحفة على يمين الأخير.

وقبل نهاية الشوط بـ 3 دقائق، تمكنت تولين من إحراز الهدف الثاني، لينتهي الأول بتقدم المنتخب بهدفين مقابل لا شيء.

مع بداية الشوط الثاني، احرزت اللاعبة ميرال قسيس الهدف الأول لفلسطين، بعد ان استغلت هفوة المدافعين، ليأتي الرد بعد 8 دقائق عبر الطميزي بتسجيلها الثالث للمنتخب.

وزاد الضغط الهجومي للمنتخب بهدف تعزيز النتيجة، وكادت تقى أن تحرز الرابع، بعد أن استقبلت كرة تولين الزاحفة داخل منطقة الجزاء، وسددت دون تركيز خارج المرمى في الدقيقة 72.

وعند الدقيقة 80، تمكنت راما من الكرة بعد ان استغلت خطأ الحارس الفلسطيني وسجلت الرابع، قبل أن تعزز تقى النتيجة بإحرازها الهدف الخامس، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب 5-1.