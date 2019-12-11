“الناشئات” يستهل مشوار غرب آسيا بلقاء سورية

عمان – الغد – تفتتح منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للناشئات لكرة القدم، عند الساعة الثالثة عصر اليوم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، عبر مواجهة تجمع المنتخبين الفلسطيني واللبناني، وبعد ذلك في المباراة الثانية عند السادسة مساء يلتقي المنتخبان الأردني والسوري.

وستخضع جميع المنتخبات المشاركة للراحة يوم الجمعة 13 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وفي يوم السبت يلتقي المنتخب السوري مع نظيره الفلسطيني عند الثالثة عصرا، ثم لبنان والأردن عند السادسة مساء، وعلى أن يخصص يوم الأحد 15 الحالي للراحة كذلك، لتختتم البطولة بعد ذلك يوم الاثنين 16 الحالي بمواجهتين؛ الأولى بين لبنان وسورية عند الثالثة عصرا، والثانية بين الأردن وفلسطين عند السادسة مساء.

تفاوت الأهداف

تفاوتت الأهداف لدى مدربي المنتخبات المشاركة في البطولة، وكشف مدربو منتخبات فلسطين والأردن ولبنان وسورية خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر إقامة الوفود المشاركة بفندق ساندي بالاس، عن تطلعاتهم خلال البطولة والأهداف المستقبلية المرجو تحقيقها منها، واتفقوا جميعا على جدواها الإيجابية على الصعيد الفني وخصوصا أنها تهتم بقطاع ناشئ يمثل رافدا حقيقيا لكرة القدم النسوية في بلادهم.

واعتبرت رماح محمود مدربة المنتخب الفلسطيني، أن الهدف الحقيقي يتمثل بتقديم أداء مشرف يليق بكرة القدم النسوية في فلسطين ويوازي حجم الاستعدادات التي خاضها فريقها.

وأشارت إلى أنه رغم التحضيرات المتقطعة التي دخلها المنتخب، إلا أن هذا لن يشكل عائقاً أمام طموحاته بتحقيق مشاركة إيجابية، تسهم بالارتقاء بمستوى المنتخب من جهة، وتساعد على تطوير القطاع النسوي من جهة أخرى.

بدوره، لم ينكر الجزائري عز الدين شيح أن المنتخب الأردني يطمح في الحفاظ على اللقب بعدما كان فاز بكأس النسخة الأولى، ولكنه في الوقت ذاته عرج إلى أهداف أخرى سيخرج منها المنتخب بعد هذه المشاركة.

وقال: نعمل وفق استراتيجية واضحة لتطوير كرة القدم النسوية في الأردن بدءاً من الفئات العمرية الدنيا، ومراكز الواعدات خير دليل على ذلك، ونحرص على اكتشاف اللاعبات الموهوبات ورعايتهن بشكل علمي ومدروس للاستفادة منهن، كما سنقوم بتقييم المستويات التي ظهرت خلال البطولة للبناء على المكتسبات.

أما سليم جبلاوي مدرب المنتخب السوري فقال: نمر الآن بمرحلة بناء لكرة القدم النسوية في سورية، ونهتم بهذا القطاع جيداً ونأمل أن تنعكس مشاركتنا هذه على قادم البطولات بصورة إيجابية.

وعبر المدرب عن أمله بأن تكون مشاركة المنتخب السوري الحالية أفضل من السابقة.

واعتبر جورج أسبر أن المنتخب اللبناني يشارك من أجل المنافسة على اللقب وتعويض خسارة المشهد النهائي في النسخة الماضية أمام الأردن.

وتابع: تحظى كرة القدم النسوية باهتمام كبير من الاتحاد اللبناني، وتسير بطريقة مميزة نحو التطوير.

وقبل المؤتمر الصحفي، عُقد الاجتماع التنسيقي للبطولة برئاسة مراقبتي المباريات عبير الرنتيسي وعروبة الحسيني وبحضور مديرة البطولة نسرين الخزاعلة ومقيم الحكام علاء عبد القادر وأعضاء اللجنة المشرفة من اتحاد غرب آسيا واللجنة المنظمة من الاتحاد الأردني، وممثلي المنتخبات الوطنية المشاركة والجهات الأمنية ذات العلاقة من الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة تعليمات البطولة الفنية الإدارية والتحكيمية والاطلاع على الجوانب الإعلامية وتثبيت كشوفات المنتخبات وألوان الملابس التي سترتديها اللاعبات خلال المباريات.

وبحسب نظام البطولة ستتنافس المنتخبات المشاركة ضمن مجموعة واحدة ووفق نظام الدوري من مرحلة واحدة، وبحيث يتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد نقاط في الترتيب النهائي.

وكان اتحاد غرب آسيا نقل تقديره للاتحاد الأردني على استضافته للبطولة والترتيبات الإدارية التي أعدها لنجاحها والتي تتوافق مع المعايير الدولية، وكذلك على تفاعله الدائم مع نشاطات اتحاد غرب آسيا، فيما رحب الاتحاد الأردني بالمنتخبات المشاركة وأكد جاهزيته واستعداده التام للخروج بالبطولة بأعلى مستوى تنظيمي، وفي الوقت ذاته ثمن الدور الكبير الذي يقدمه اتحاد غرب آسيا، وشكر تعاون الجهات المعنية المعاونة بالتنظيم.