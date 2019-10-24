“الناشئين للكراتيه” يحصد ذهبيتين وفضية وبرونزية مسجلاً انجازاً تاريخياً في بطولة العالم

عمان-الغد– كتب منتخبنا الوطني للكراتيه لفئة الناشئين التاريخ ، اليوم الخميس ، بعد أن حقق ٤ ميداليات ملونة (ذهبيتان وفضية وبرونزية) خلال مشاركته في بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت ٢١ عاماً والتي تستضيفها العاصمة التشيلية سانتياغو بمشاركة حوالي ١٦٠٠ لاعباً ولاعبة من ٩٦ دولة.

وجاءت الميداليتين الذهبيتين عن طريق اللاعبان سعيد النجار (وزن تحت ٥٢ كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت ٧٠ كغم) وفضية حققها اللاعب إبراهيم شمعون (وزن فوق ٧٠ كغم) وبرونزية جاءت من خلال اللاعبة لين منصور (وزن تحت ٤٧ كغم).

وتعتبر هذه هي أفضل حصيلة في تاريخ الأردن برياضة الكراتيه ببطولات العالم على مختلف الفئات العمرية حيث كانت الأردن يمتلك ميدالية و برونزية واحدة تحققت من خلال اللاعب نبيل الشويكي عام ٢٠١٥.

واستهل اللاعب سعيد النجار مشواره في دور الـ ٣٢ بالفوز على المصنف الأول على العالم وبطل أوروبا الروسي أخمدوف بنتيجة ١-٠.

وفي الدور ثمن النهائي نجح “النجار”في تجاوز عقبة البولندي ألكسندر ليهزمه بنتيجة ١-٠ وواصل المصنف الثالث على العالم وحامل فضية بطولة آسيا ٢٠١٩ تألقه وفاز في الدور ربع النهائي على التركي عبدالصمد بنتيجة ١-٠.

وأكمل النجار سلسلة انتصاراته وفاز في الدور نصف النهائي على المقدوني كوستوف بوجان المصنف الخامس على العالم وحامل فضية بطولة أوروبا ، بالأفضلية بعد نهاية النزال بينهما بالتعادل ٠-٠.

وفي النهائي تمكن سعيد النجار من التفوق على الألماني أزمير محمد المصنف الثاني على العالم وفاز عليه بالأفضلية بعد التعادل ٠-٠

وحقق محمد الجعفري أولى انتصاراته في دور الـ ٣٢ على السعودي أحمد المالكي بنتيجة ٤-٠ قبل أن يهزم البرازيلي برتولاسي ماتيوس المصنف الرابع على العالم بنتيجة ٨-٠.

وواصل “الجعفري” المصنف الثاني على العالم وصاحب برونزية بطولة آسيا الأخيرة انتصاراته الكاسحة وفاز في الدور ربع النهائي على البرتغالي ميلو فاسكو بنتيجة ٦-٠ قبل أن يتجاوز القبرصي فاسيليو لويزوس بنتيجة ٣-٠ في الدور نصف النهائي وفي النهائي فاز محمد الجعفري على المصري حسام غانم ليضيف الميدالية الذهبية الثانية للأردن في هذه البطولة.

وبدأ إبراهيم شمعون مشواره نحو الميدالية الفضية بالفوز على التركي قدير فرقان بنتيجة ١-٠ في دور الـ ٣٢ ومن ثم فاز في الدور ثمن النهائي على الفنزويلي سيباستيان فيوم بنتيجة ٩-٠.

وأكمل “شمعون” تفوقه وفاز في الدور ربع النهائي على البوسني كريسك ساندرو بنتيجة ٣-٠ قبل أن يلحق الخسارة في الدور نصف النهائي باللاعب الفرنسي ميريل وفاز عليه بنتيجة ٣-٠ وفي النهائي خسر “شمعون” أمام الكندي إيثان ليكتفي بالميدالية الفضية.

وافتتحت اللاعبة لين منصور – المصنفة الثانية على العالم – مشوارها في دور الـ ٣٢ بالفوز على المصنفة الرابعة الأوكرانية آندريفا فاليريا بالأفضلية بعد التعادل ٠-٠.

ولم تجد منصور صاحبة فضية بطولة آسيا الأخيرة صعوبة في تجاوز عقبة دور الـ ١٦ حيث فازت على اليونانية ليريتي فاسيليكي بنتيجة ٧-٠.

وواصل قطار انتصارات لين منصور واجتازت في الدور ربع النهائي اللاعبة الإندونيسية “ديبورا” بنتيجة ٣-٠ قبل أن تتعثر في الدور نصف النهائي أمام المصرية فاطمة سرور بالأفضلية بعد نهاية النزال بالتعادل ٠-٠ لتنتقل “منصور” للعب على الميدالية البرونزية والتي نالتها عن جدارة واستحقاق بعد فوزها السهل على اللاعبة النيوزيلندية هينيسي بنتيجة ٩-٠.

وتستكمل الجمعة المشاركة الأردنية في بطولة العالم من خلال منتخب الشباب والذي سيمثله كل من اللاعبين واللاعبات : زكي أبو قاعود ويزن الوهر وعفيف غيث وعبدالله حماد وحسن مصاروة ورهف علي.