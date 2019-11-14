“الناشئين” يتوجه إلى ابوظبي للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو

عمان – الغد – توجهت صباح اليوم الخميس بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو للناشئين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للمشاركة في بطولة العالم والتي تنطلق يوم بعد غد السبت.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المدرب زيد أبو سعود والإداري خالد الطباع إلى جانب اللاعبين محمد تامر وعوني وعبدالله حسن عيسى ومنصور الطباع وخليل أرناوؤط وزيد الغرايبة.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد كثف من تحضيراته استعداداته للمشاركة في بطولة العالم، وهي أولى البطولات التي يشارك فيها منتخبنا ضمن فئة الناشئين.

وأكد مدرب المنتخب الوطني، زيد أبو سعود، إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة وهم يطمحون لتحقيق أفضل النتائج ببطولة العالم اسوةً بالمنتخب الأول والذي سيغادر بدوره إلى أبوظبي يوم الأحد ليشارك بدوره في بطولة العالم المخصصة لفئته والتي تنطلق اعتباراً من 20 هذا الشهر.

وسيمثل منتخبنا الوطني للكبار كل من: زيد جرندوقة وباسل فانوس وبدر خزاعي وحسين الرشيد وحمزة الرشيد وعبدالكريم الريد ويارا قاقيش.